Conclusa con successo la campagna di impegno sociale lanciata da Ard Discount e Mattel

Si è conclusa con entusiasmo di bambini e genitori la campagna di impegno sociale che ha visto ARD Discount e il rinomato gruppo Mattel, con le linee Barbie e Hot Wheels, valorizzare insieme il potenziale creativo dei bambini e incoraggiare la loro immaginazione. Fino al 24 giugno è stato possibile, aggiungendo un piccolo contributo alla spesa quotidiana, ricevere in tutti i punti ARD Discount una scatola a sorpresa contenente una delle otto versioni di Barbie nel formato mini, con parti intercambiabili, o uno degli otto modellini di macchine Hot Wheels Mix&Match, con motore a retrocarica e parti intercambiabili.

La campagna ha riscosso molto successo e gli affezionati clienti ARD e i loro figli hanno accolto con gioia la possibilità di ottenere le collezioni esclusive che invitano a vivere avventure fantastiche e a esplorare un mondo fatto di infinite possibilità grazie all'immaginazione, alla fantasia e alla creatività del gioco. Sono stati tanti infatti i bambini e le bambine che hanno ricevuto le scatole, e che incrociando le parti delle varie versioni di Barbie tra astronauta, calciatrice, medico, pilota, veterinaria, pop star, ginnasta o cuoca, hanno potuto, e potranno ancora, esplorare diverse combinazioni e creare personaggi unici: un modo concreto da parte del brand Mattel e di Ard Discount per ridurre il “Dream Gap” che separa le bambine dal loro vero potenziale.

Un divario di genere che ancora oggi, senza un reale motivo, limita le legittime aspirazioni e influenza negativamente l’autostima delle bambine rispetto a una società che a volte riserva solo al genere maschile spazi maggiori. Un gap che in questo modo si è cercato di diminuire sensibilmente. E sono stati tanti anche coloro che intercambiando le parti degli esclusivi modellini della Hot Wheels Mix&Match, hanno continuato a personalizzare i veicoli, inventare storie avvincenti, incontrare ostacoli e superare sfide pensando in modo creativo.

Mattel è sinonimo di qualità e innovazione nel settore del giocattolo, e le collezioni pensate in esclusiva per i clienti ARD Discount sono state, e continueranno a essere, strumenti di ispirazione per un modo di giocare ricco di immaginazione e rivolto verso un futuro, che non mette limiti alle potenzialità.