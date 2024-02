Campagna contro le molestie da strada: su autobus e tram arrivano gli slogan anti-violenza

Nelle strade affollate o desolate, a bordo di autobus, treni, tram, metro, taxi: sono questi i luoghi in cui le donne e le soggettività Lgbtqia+ subiscono molestie con più frequenza. Secondo l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (Fra), fino al 55% delle donne nell'Unione europea ha subito molestie sessuali sui mezzi di trasporto pubblico. Così per tutto il mese di febbraio, a Palermo, bus e pensiline saranno tappezzati dalla campagna “Sono molestie”: un'azione di contrasto alle molestie di strada ideata da Maghweb - associazione impegnata sui temi della comunicazione e della progettazione sociale - che vuole ridisegnare lo spazio pubblico con messaggi informativi e di sensibilizzazione, per dare visibilità a un fenomeno sommerso che include tutti quei gesti, commenti, contatti non consensuali, dalla connotazione sessuale più o meno esplicita, compiuti nello spazio pubblico.

"Fissare, pedinare, fare commenti non richiesti, strusciarsi, scattare foto senza consenso", queste sono alcune delle molestie elencate e diversificate nei messaggi della campagna, forme di violenza che spesso sono subite in silenzio da donne e altre soggettività non binarie, normalizzate da chi si limita a osservare e non denunciare.

Pratiche di muto-aiuto

L’azione, sviluppata nell’ambito del progetto europeo di partecipazione giovanile “Facciamoci Spazio!” e supportato dall’Agenzia Italiana per la Gioventù, vuole raccogliere dati qualitativi sul fenomeno a Palermo, allo scopo di avviare un’azione di monitoraggio civico e di sensibilizzazione verso le istituzioni e la cittadinanza, ma anche diffondere pratiche di muto-aiuto: i banner infatti rimandano alla pagina web di Maghweb con un form per le segnalazioni e con informazioni e consigli su cosa fare se si è testimoni di una molestia nello spazio pubblico e si vuole aiutare una persona che la sta subendo. La campagna è stata costruita in modo partecipativo: nei mesi scorsi infatti “Facciamoci spazio!” ha coinvolto molte cittadine palermitane in dei tavoli tematici su spazi inclusivi per riflettere sulle cause e le implicazioni che le scelte politiche, architettoniche e sociali determinano sul senso di sicurezza e di libertà delle donne e di tutte le soggettività.

L'incontro al circolo Stato Brado

Sabato 10 e domenica 11 febbraio, all’interno del Circolo Stato Brado (piazzetta di Resuttano 4) il rapporto tra donna e spazio pubblico sarà al centro di “Occupiamo spazio”, due giornate, organizzate da Maghweb, dedicate alla potenza dei diversi tipi di linguaggi utilizzati nelle arti visive da donne e soggettività Lgbtqia+. Registe, scrittrici, fotografe e illustratrici si interrogheranno sullo sguardo femminile, uno sguardo capace di mostrare la difformità dei corpi, di rappresentare la realtà sommersa, ribaltando la narrazione dominante e ricomponendo l’immaginario sociale contemporaneo che traccerà le vie del futuro. Ospite dell’appuntamento sarà anche la scrittrice Giulia Blasi con un workshop rivolto a insegnanti, educatori ed educatrici su strumenti per comprendere la disparità di genere nello spazio pubblico (max 30 persone). Info su www.maghweb.org