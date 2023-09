Torna l'ora solare, quando dobbiamo spostare indietro le lancette dell'orologio

A breve diremo addio alla bella stagione, all'estate, dando il benvenuto a giornate sempre meno lunghe con temperature un poco più rigide. Così, a segnare definitivamente l'inizio dell'autunno, sarà il ritorno dell'ora solare. Ma quando avverrà il cambio d'orario? L'ora solare torna nella notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre e precisamente alle 3 del mattino, momento in cui le lancette torneranno indietro di un'ora. Il cambio, che avverrà automaticamente in tutti i dispositivi elettronici, traccerà la rotta verso la stagione invernale. Spostando le lancette indietro di un'ora si potrà dormire un'ora in più.

Introdotta in Europa per la prima volta nel 1966, l'ora legale è al centro di un dibattito in tutta Europa. C'è chi vorrebbe abolirla (soprattutto i paese nordici) e chi mantenerla tutto l'anno. Che conseguenze ha, inoltre, sul nostro corpo il cambio di orario? A prescindere che si tratti di ora legale o solare ciò determina delle conseguenze sul nostro organismo intaccando soprattutto il ritmo sonno-veglia. Tra le altre conseguenze si segnalano disturbi del sonno, meno sonno o sonno disturbato, difficoltà di concentrazione, l'alterazione dei ritmi cardiaci e della temperatura corporea e, in casi estremi, anche forme di depressione.

Per sposare le lancette un'ora in avanti, invece, bisognerà attendere invece la notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo 2024, quando con il ritorno dell'ora legale.