Caltavuturo, la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto: cerimonia a Palazzo Bonomo

La cittadinanza onoraria al Milite Ignoto con il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il pane benedetto, la processione religiosa per le vie del paese, la fanfara dei bersaglieri e infine, tutti a ballare al ritmo della musica anni Novanta con Radio Time. Una settimana ricca di emozioni tra devozione e tradizione all’insegna dei festeggiamenti in onore di San Calogero. Oltre duemila le persone che hanno preso parte alle celebrazioni organizzate dalla Confraternita di San Calogero e dal Comune del centro in provincia di Palermo nel cuore del Parco delle Madonie.

La cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto è avvenuta a Palazzo Bonomo, a fare gli onori di casa il sindaco Salvatore Di Carlo che ha letto i messaggi inviati dal Capo dello Stato e dal prefetto di Palermo Maria Teresa Cucinotta. “Desidero rendere omaggio a quanti hanno perso la vita a difesa della nostra comunità e per il compimento del disegno dell'Unità d’Italia - ha scritto il Presidente Mattarella -. Il sacrificio delle donne e degli uomini per la realizzazione dell'Italia costituisce un patrimonio di valori per le future generazioni. Con questo spirito e nel sentimento più profondo di memoria degli italiani periti nei conflitti armati e di vicinanza ai loro familiari, rivolgo ai presenti il mio partecipe saluto”.

Il sindaco Di Carlo quindi ha consegnato la pergamena al maggiore Giuseppe Provenza in rappresentanza del Comando Militare Esercito “Sicilia” da inoltrare al Vittoriano a Roma. Il conferimento della cittadinanza onoraria è stata deliberata dal Consiglio comunale presieduto da Franco Falcone. Nel corso della cerimonia è stato anche presentato il libro di Calogero Brunetto dal titolo “Leopoldo Messina, la vita e le opere”.

Quindi con in testa la fanfara dei bersaglieri del 6° Reggimento di Trapani il sindaco e tutti gli ospiti si sono recati al Parco delle Rimembranze dove si trova il monumento ai Caduti per un altro momento solenne ed emozionante. E’ stata deposta una corona di fiori in ricordo dei Caduti e il piccolo puparo e attore Antonio Tancredi Cadili, che a marzo scorso ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Caltavuturo, ha interpretato la Preghiera del Milite Ignoto, una poesia di Renzo Pezzani. Di sera altro momento emozionante: Antonio Tancredi Cadili ha letto i nomi dei caltavuturesi caduti in Guerra e al termine, la fanfara ha eseguito l’Inno d’Italia e gli alberi del parco si sono illuminati, simbolo della presenza di chi ha dato la propria vita per la Patria. Quindi tutti a ballare con i dj di Radio Time sulle note della musica degli anni Novanta. Una settimana di festa che ha visto diversi momenti, fra i quali la sagra e “le vie de pane” con la realizzazione dei Pupi di Pane di Campofranco, iscritti nel registro dei beni immateriali della Regione Sicilia.

La giornata conclusiva dei festeggiamenti si è aperta con l’alborata, di pomeriggio è proseguita con la solenne processione alla quale hanno partecipato tantissimi fedeli. Il fercolo con la statua di San Calogero, il Santo nero nato in Caledonia, accompagnata dai confrati ha attraversato quasi tutto il paese. E di sera, il ricco programma si è concluso con il concerto della Women Orchestra. “Siamo molto soddisfatti - affermano Rino Teresi e Calogero Castellana, rispettivamente superiore e governatore della confraternita di San Calogero - grazie alla sinergia fra la nostra confraternita e l’amministrazione comunale abbiamo raggiunto due importanti obiettivi: la valorizzazione del paese con le sue tradizioni e la conferma di una grande devozione nei confronti di San Calogero”.