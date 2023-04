Caccia al tesoro di uova di Pasqua a Blufi: le scuole al santuario della Madonna dell'Olio

Su proposta dei ragazzi del servizio civile di Blufi e in collaborazione con la consigliera comunale Manuela Aiosa e l'assessore Lidia La Placa, si è svolta ieri mattina al Santuario della Madonna dell'Olio la caccia alle uova di Pasqua.

Una giornata all'insegna del divertimento che ha visto la partecipazione degli alunni delle scuole dell'infanzia e primaria di Blufi e di Bompietro. Ben 30 bambini, nelle vesti di coniglietti, coadiuvati dal gruppo dei pulcini e delle carote, hanno corso in qua e in là lungo il viale e il piazzale antistante il suggestivo Santuario per riuscire a trovare le diverse uova che erano state nascoste.

L'obiettivo del gioco era quello di trovare quante più uova possibili. Alla fine, infatti, sono stati premiati i bambini che ne hanno trovate di più: a tutti gli altri, come premio di consolazione, sono stati distribuiti tanti ovetti di cioccolato.