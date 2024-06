"Buena suerte": ecco il nuovo videoclip di Andrea Gioè, cantautore palermitano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

FUORI ORA! Buena suerte è il singolo di lancio per "Gioè 40", 12°album in studio del cantautore palermitano. Una gipsy rumba ispirata dalla musica del Maestro Giuseppe Silipigni a cui Andrea Gioè ha tirato fuori un testo semplicemente complesso e fuori dagli schemi, accompagnato da un arrangiamento ibrido tra il moderno e old style. Testo: Andrea Gioè; Musica: Giuseppe Silipigni & Andrea Gioè Arrangiamenti e Mixaggio a cura di Salvo Perino Edizioni Musicali: Magilla Spettacoli Chitarre: Andrea Gioè Si ringrazia: * Alex Di Malta (Deejay Alex) * Baglio Margi - Carini (PA) Link al video https://www.youtube.com/watch?v=tP0NvKlcw0A