Ospedale Cervello, Bruno Euronics dona giocattoli ai piccoli del reparto di Genetica medica

Sono arrivati lunedì mattina dei carrelli ricolmi di doni per i bambini dell'ospedale Cervello grazie all’intervento della "Bruno spa" per scaldare il cuore dei piccoli guerrieri che si sottopongono alle procedure diagnostiche di prelievo del laboratorio del reparto di Genetica medica (centro di riferimento per le malattie genetiche rare).

Un dono per allietare dei momenti difficili, e contribuire a custodire la parte innocente, spontanea e giocosa dei bambini. “L’obiettivo è rendere il prelievo un momento di gioco, utilizzare il dono come un premio”, dice la direttrice Maria Piccione. Che ci tiene a sottolineare l’importanza di "preservare i momenti di svago nella vita dei piccoli pazienti, utilizzando ogni escamotage per donare un sorriso e leggerezza: la stessa che cerca di infondere nel cuore di ogni famiglia".

“Regalare un sorriso è di per sè un momento bellissimo - dichiara lo store manager di Bruno Euronics Palermo Fabio Pernice - se poi questo avviene nei confronti dei più piccoli e più indifesi allora tutto acquisisce un tocco ancora più magico che scalda il cuore. Essere parte di una grande famiglia come la Bruno che ha sempre attenzione verso il sociale ci rende ancora più orgogliosi e aumenta il senso di appartenenza a questa grande Azienda”.