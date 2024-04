Bruno Di Chiara protagonista di "Sciatu meo", il corto candidato al Premio Sorriso di Rai cinema channel 

L’attore madonita Bruno Di Chiara è il protagonista del cortometraggio "Sciatu meo", del regista Alessio Genovese, segnalato per il premio "Sorriso di Rai cinema channel". Di Chiara veste i panni di Peppe, un giovane uomo che ripercorre la sua infanzia e i ricordi che lo legano alle sue radici. Il suo è un viaggio interiore e reale, col ritorno nei luoghi della memoria, in quel lembo di terra dove finisce l’Europa, nella sua casa a strapiombo, sugli scogli dove è cresciuto. Un immenso Di Chiara che restituisce l’emozione delle radici, del ritorno alla casa del padre, nella sua potenza struggente, autentica e poetica. Il suono della tromba diventa un tutt’uno con l’immensità e la bellezza del mare e della location siciliana mozzafiato, Sant’Elia, nei pressi di Bagheria.

Il corto è nato all'interno della terza edizione del progetto "FunKino cinema for inclusion", realizzato a Palermo tra il 2021 e il 2022 e sarà disponibile su RaiPlay fino al 30 aprile, per la visione al pubblico (clicca qui) e ogni visualizzazione equivarrà a un voto. Nel cast, oltre a Bruno Di Chiara, Lollo Franco, Gaspare Balsamo, Chiara Muscato e Marco Castiglia. Le musiche originali sono di Roy Paci. Il montaggio di Gabriele Borghi. Direttore della fotografia: Alexander Fontana. Sceneggiatura di Alessio Genovese e Daniele Saguto. Aiuto regia, Davide Grotta. Scenografia, Alessia D'Amico. Costumi, trucco e parrucco, Francesco Paolo Catalano. Presa diretta: Danilo Romancino. Montaggio del suono: Marco Ober. Produttore esecutivo: Philippe Dugay. Con il supporto di Cine Teatro Ariston, Otto per Mille Valdese, Fondazione Alta Mane Italia.