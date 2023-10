VIDEO | Il vero furto di un pc in un'auto diventa una mostra: l'installazione di Alessandro Librio ai Cantieri Culturali

La vettura, che si trovava non lontana dall'Orto Botanico, era stata microfonata e ripresa in video da più parti. Al suo interno Alessandro Librio, sound artist e compositore, aveva inserito un'esca: un vecchio Mac non funzionante ma apparentemente in buone condizioni