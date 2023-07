Il Parco delle Madonie lancia "Break the limit: il turismo oltre le barriere"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ente Parco delle Madonie: break the limit. Un lungo percorso è stato fatto dall’Ente, per dare il via al processo di rivalidazione come Geopark, in occasione della visita degli Ispettori che saranno inviati dall’Unesco dal 4 al 6 luglio nel Parco delle Madonie. Un appuntamento importante, questo, per il mantenimento della qualifica e, quindi, per il rilascio del cosiddetto cartellino “verde” che accrediterà ancora una volta il Parco all’interno della rete mondiale dei Global Unesco Geopark. L’Ente in concomitanza ad una serie di eventi già programmati nei diversi Comuni del Parco, escursioni in siti geologici e naturalistici, rilancia anche l’appuntamento con il Progetto Break The Limit - Il Turismo oltre le Barriere - che si terrà a Cefalù nei giorni 4 e 5 luglio presso la caserma Botta di Cefalù, anche in un’ottica di condivisione di impegni istituzionali, rivolti al territorio.

L’intesa, fortemente voluta dal Commissario dell’Ente Caltagiorne e dal Tenente colonnello Ciro Settecasi come annunciato, peraltro, durante l’inaugurazione della stagione estiva, vedrà una serie di eventi che si svolgeranno nei locali della base logistica addestrativa di Cefalù e negli spazi antistanti ubicati di fronte al mare, luogo ideale per attrarre il pubblico. L’evento è di particolare importanza sociale e culturale e, ancora una volta, al pari delle precedenti edizioni, sarà l’occasione per porre l’accento sul mondo della disabilità e sulla sensibilità delle persone che percepiscono l’handicap con diverse sfumature, quasi tutte orientate all’impossibilità di “poter fare o di essere in condizione di”. Dopo i saluti istituzionali delle autorità, si proseguirà con un convegno alla presenza del Tenente Colonnello Settecasi, dell’Assessore regionale Elena Pagana, del Sindaco di Cefalù Daniele Tumminello e del Commissario dell’Ente Parco Caltagirone.

Presenzieranno alla cerimonia d’apertura, due grandi atleti militari paralimpici - Angelo Antonino Corsaro sergente dell’Esercito e Salvatore Vasta ex aviere capo, entrambi, insigniti di medaglia al valor militare - che daranno con le loro testimonianze e abilità sportive, un esempio su come poter superare il concetto di disabilità nello sport, mentalmente e fisicamente. Non mancheranno, poi, le esibizioni degli interventi assistiti con gli animali a cura dell’Associazione Pachamama con la dottoressa Raneri che parlerà, tra l’altro, di "terapia assistita - approccio al cane e interazione".

Previste esibizioni di Boccia Paralimpica a cura dell’Asd Red Cobra, il laboratorio didattico sulla geologia a cura dell’associazione Sicilia Antica e, una partita di Powerchair Football a cura delle Aquile Palermo. L’associazione Villa delle Ginestre, curerà, altresì, il percorso sensoriale che permetterà, ameno una volta, di essere protagonisti attivi nella sperimentazione della disabilità che “appartiene agli Altri”. Per il Commissario dell’Ente Parco Caltagirone, l’evento Break The Limit, è un importante occasione che permette anche agli Ispettori dell’Unesco, di apprezzare le azioni che vengono intraprese nel Parco per renderlo un Parco inclusivo” per consentire una più favorevole accessibilità nei confronti dei disabili. Sono certo, conclude che l’abbattimento delle barriere architettoniche, possa costituire il mezzo per far godere a tutti, della straordinarietà di questo luogo che, per questa occasione, sarà fatta sperimentare attraverso la realtà virtuale di un visore messo a disposizione dell’Ente.