Al Brass raccolti 6.000 mila euro per l'Ucraina

L'Orchestra Jazz Siciliana - Fondazione The Brass Group, sposando l'appello dell'assessore regionale al Turismo, sport e spettacolo, Manlio Messina, grazie allo spettacolo 'Brass and Friends for Ukraine', ha raccolto 6.000 euro. L'incasso è stato interamente devoluto alla raccolta fondi promossa dalla Croce Rossa Italiana per il popolo ucraino. Tantissimi gli artisti che hanno immediatamente aderito all'appello.

"Ringrazio tutti i professori dell'Orchestra Jazz Siciliana e tutti gli ospiti, per aver donato il loro talento e la loro musica per la pace - dice il direttore dell'Orchestra Jazz Siciliana, il maestro Domenico Riina -. Il jazz, il pop, la classica, la musica tutta come linguaggio universale inclusivo e di comunione tra i popoli. Ringrazio di cuore il nostro amato pubblico per l'affetto e la generosità mostrata. Pace in Ucraina". "Padre Pino Puglisi ci ha insegnato che se ognuno fa qualcosa può migliore il mondo e la Fondazione grazie alla sensibilità del pubblico e degli artisti coinvolti ha dato il suo piccolo contributo", aggiunge il direttore artistico del Brass Group, Luca Luzzu.