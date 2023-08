I migranti di Cefalù promuovono la città: assegnate borse di studio a due videomaker

Per promuovere e far conoscere la città di Cefalù nel mondo, alcuni migranti della cittadina normanna hanno finanziato due borse di studio che hanno consegnato a due giovani videomaker ingaggiati per realizzare dei video sulla cittadina normanna. Le borse di studio da 200 euro ciascuna sono andate a Elisa Maria Boscia e Lorenzo Bellino che frequentano l'istituto superiore Jacopo del Duca - Diego Bianca Amato di Cefalù. A consegnarle ai due studenti sono stati gli stessi migranti nel corso del loro ottavo raduno che hanno tenuto all'Hotel Tourist del lungomare.

I due video saranno adesso diffusi nel mondo attraverso i canali social dei migranti che si trovano in ogni parte del mondo. "L'iniziativa - spiegano i responsabili dell'associazione "Cefaludesi nel mondo" che cura l'iniziativa - ha l'obiettivo di far conoscere la nostra città in tutto il mondo attraverso i canali dei tanti migranti ma valorizzando le idee dei giovani che vivono a Cefalù. Vogliamo portare in tutto il mondo la nostra città e vogliamo farlo attraverso gli occhi dei giovani che meglio di tutti sanno cosa far conoscere della nostra Cefalù di bello e di caratteristico".

Sono tantissimi i migranti cefaludesi sparsi nel mondo che portano avanti iniziative nei paesi dove vivono soprattutto in coincidenza con i festeggiamenti del Santissimo Salvatore. La Società Italiana di Mutua Beneficenza Cefalutana che si trova a New Orleans, Louisiana, ogni anno la domenica più vicina al 6 agosto celebra la festa di Gesù Salvatore, Patrono di Cefalù con una speciale messa commemorativa, seguita da un banchetto con cibo e musica italiana.