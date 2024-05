Balestrate, il paese dei bambini: al via Borghi dei Tesori, il festival per tutta la famiglia

Al via a Balestrate il festival dei Borghi dei tesori a misura di bambino e per le famiglie, con un trenino e un racconto per i più piccoli e tante iniziative enogastronomiche di qualità anche in aperta campagna. E' il programma allestito dalla cooperativa Terre delle Balestrate, con il prezioso supporto della parrocchia Sant'Anna, il patrocinio gratuito del Comune e l'aiuto di tante aziende, annunciato ieri alla conferenza di presentazione della manifestazione all'Assemblea regionale a Palermo. Si parte il sabato 11 maggio e per tre fine settimana le attività partiranno alle 10 del mattino fino alle 20 di sera. La manifestazione regionale coinvolge 46 Comuni ed è organizzata dalla Fondazione Le Vie dei Tesori e dall’associazione Italea Sicilia (costola siciliana del progetto di Turismo delle Radici del ministero degli Esteri) con la collaborazione dell’Università di Palermo.

Inoltre a Balestrate in particolare per tre venerdì e un martedì saranno presenti le scuole del territorio in visita con i piccoli alunni della primaria, che apriranno le porte a un progetto finanziato alla cooperativa Terre delle Balestrate dall'assessorato regionale ai Beni culturali, un museo naturale a cielo aperto che sarà presentato nelle prossime settimane. Si parte il 10 maggio con gli alunni dell'Archimede-La Fata, poi il 17 con l'istituto Rettore Evola, il 21 toccherà al Cassarà-Guida e infine il 24 ancora il Rettore Evola. A supportare la manifestazione anche una quarantina di studenti delle superiori del comprensorio: hanno aderito il Dalla Chiesa di Partinico e i licei Ferro e Vito Fazio Allmayer di Alcamo, per un totale di cento volontari che supporteranno le varie attività. I ragazzi sono stati formati con lezioni di storia del territorio dai soci della cooperativa.

Inoltre, nell’Anno delle Radici, la quarta edizione di Borghi dei Tesori Fest prende il nome di Borghi dei Tesori Roots Fest, guardando agli otto milioni di siculo-discendenti sparsi per il mondo. A Balestrate il tributo andrà ai tanti emigrati e in particolari al popolo venezuelano, una comunità che secondo alcune statistiche è tra quelle col maggior numero di emigrati proprio da Balestrate. Anche in paese dal 10 al 26 maggio partirà un viaggio nelle tradizioni più antiche che la Sicilia custodisce.

A Balestrate spazio alla storia del vino e alle degustazioni: alla Winery Chiarelli Rossotti e all'enoteca Galante si parlerà di vini e territorio. Al Petruso Resort invece spazio ai sapori e alla storia del Marsala. Il dolce miele protagonista alla Fattoria Augustali. Il Marsala protagonista anche in una mini rievocazione al baglio Woodhouse, mentre la mattina si potrà scoprire la storia che parte dall'epoca romana della valle dello Jato e del Santuario della Madonna del ponte. Immancabile il tour in mare nel catamarano di Levante, che aggiunge in questa edizione un giro anche la mattina. Immancabile il mango e il tour in azienda tropicale dove si potranno osservare gli alberi in fiore o con i primi frutti. Per i più piccoli il fantastico tour in trenino per raccontare le peculiarità di un paese a misura di bambino tra bosco incantato, spiaggia e parco giochi.