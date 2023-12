"Bonsoir": la versione cover della palermitana Erika Giannusa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Esce “Bonsoir - Cover Version”, interpretata dell’eclettica artista Erika Giannusa, sui principali stores digitali dall'8 dicembre 2023. Il pezzo “BONSOIR” (brano scritto da Francesca Michielin, Dario Faini ed Urciullo Lorenzo; testo di Francesca Michielin ed Urciullo Lorenzo) è stato reinterpretato, in questa versione di Erika Giannusa, che in particolare si è dedicata all'arrangiamento pianistico e all'interpretazione vocale, in collaborazione con lo studio Mix-online di Biella che ha curato l'arrangiamento in versione radiofonica ed il Mix ed il master del brano. La cover di Erika Giannusa non tradisce del l'atmosfera dell'originale ma la declina personalizzandola ed unendo sonorità cantautorali a sonorità Dance esotiche, Pop e Synthwave dal ritmo coinvolgente, per i nostalgici dell'estate e per chi non si stanca mai di ballare. La cantante e pianista Erika Giannusa ha scelto di reinterpretare questo brano proprio perchè esprime il concetto di evoluzione, di panta rei e di sviluppo del sé, pur rimanendo ancorati alle proprie radici. Inoltre, il brano è stato scelto per collegarsi all'atmosfera della sua ultima pubblicazione: “Respiri profondi” sui digital stores dallo scorso 30 giugno. “Bonsoir - cover version” di Erika Giannusa, rappresenta l'inizio di un nuovo percorso artistico che la cantautrice sta preparando da diversi mesi e che la vedrà impegnata nel pubblicare 5 brani (due cover e tre inediti) a partire da dicembre 2023. Erika Giannusa, pianista di formazione classica, cantante lirica e leggera, cantautrice e compositrice; Diplomata con il massimo dei voti e la lode in Pianoforte classico (Laurea di Vecchio Ordinamento) e Composizione (Laurea di I° Livello); già autrice dei singoli “Errore Mondiale” (2021), “Dark Stone” (2021), “Migrante” (2021), quest'ultima canzone candidata alla selezione di Sanremo Giovani 2021,“L’Ascensore del Paradiso” (2022), editi da Ghiro Records, e di “Respiri Profondi” (2023) prodotto con lo studio Euterpe Records, mostra in ogni suo singolo differenti sfaccettature della sua personalità umana e musicale, proiettandoci in una nuova scoperta musicale da assaporare e svelare ad ogni nuova uscita discografica.