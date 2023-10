A Castellana Sicula successo per il festival del gelato artigianale

Successo a Castellana Sicula per le due giornate dedicate al festival del gelato artigianale "Cuor di gelato" giunto alla sua settima edizione. L'evento è stato cofinanziato dalla Regione Siciliana e dall'assessorato per le Attività Produttive con l'iniziativa “Sicilia che piace” e che promuove una Sicilia del gusto, del bello, del divertimento, del rispetto per l’ambiente e della cultura alimentare che è alla base dello stile di vita della dieta mediterranea, riconosciuta patrimonio dell’umanità.

Tanti sono stati i momenti ricreativi con spettacoli che hanno coinvolto il pubblico in un percorso culturale ma anche in un tour gastronomico del gelato con cooking show itineranti. In occasione dell'evento i gelatieri, ambasciatori del gusto e della cultura madonita, hanno preparato un gusto speciale di gelato, lo hanno raccontato e fatto degustare, gratuitamente, ai visitatori. Un lavoro di squadra che esprime identità territoriale e produzioni di qualità, insieme alle nuove generazioni dell'istituto alberghiero, partner attivo del festival.

Ad aprire l'evento una tavola rotonda "Natura, gusto, cultura, turismo" moderata dalla dottoressa Francesca Cerami, con la partecipazione di rappresentanti: assessorato regionale Attività Produttive, Parco delle Madonie, istituto comprensivo statale di Castellana Sicula e Polizzi Generosa, amministrazione comunale, Gal Isc Madonie, Sosvima, istituto alberghiero, Abies, Cai Polizzi Generosa, associazione cuochi pasticceri Palermo, associazioni del territorio.

Ad seguire lo show cooking in piazza San Francesco di Paola "Gelato ai funghi porcini accompagnato da una crespella di farina di castagna"; e tour gastronomico itinerante in sette attività locali:

Prima degustazione: gelato a sfoglia (base sfoglio madonite ricoperto di crumble e cannella) presso Pasticceria Di Gangi Maurizio Paolo

Seconda degustazione: gelato liquirizia con limone e cioccolato e gelato melograno presso il Bar Gelateria Profita Antonino e Giuseppe

Terza degustazione: gelato mela cannella e gelato ai fichi rosa accompagnati da amaretti di mandorle e biscotti "Brutti ma buoni" presso la Pasticceria Orlando s.a.s.

Quarta degustazione: gelato ambra (base di vaniglia con amaretto Madonie ricoperto glassa di fichi caramellati presso la Pasticceria Ferruzza

Quinta degustazione: gelato champagne e cioccolato presso Reboot 2.0 in collaborazione con Pasticceria Mancuso e Bar Peppino

Sesta degustazione: gelato ricotta e cioccolato e gelato mandorla e fichi presso il Bar Atmosfera

Settima degustazione: gelato crepino (base di mandorle e cioccolato, fettuccine di crepes con farina di mandorle) presso Bazaar Fast Food

La seconda giornata del festival del gelato artigianale è stata dedicata “alla scoperta delle erbe aromatiche delle Madonie”. Il primo appuntamento della secondo giorno è iniziato con un percorso naturalistico guidato dal professor Rosario Schicchi, direttore dell’Orto Botanico dell’Università degli studi di Palermo. La conoscenza delle erbe aromatiche madonite, benefici e caratteristiche, inserite nei nuovi gusti dei gelati e presentate dal Gal Madonie in questa settima edizione nel villaggio Natura Mediterranea.

A concludere il festival due momenti di degustazione con il cooking show di granite alle erbe aromatiche delle Madonie, a base di rosmarino e lavanda a cura del Cai Polizzi Generosa con la collaborazione dell'Ipsseoa di Castellana Sicula. L'altro cooking show, invece, è stato dedicato al gelato alla zucca con polvere di liquirizia e olio aromatizzato accompagnato da pane croccante (grani antichi) al rosmarino a cura di Fabio Armanno e Maria Carmela Catalano, Associazione Cuochi Pasticceri Palermo.