Lotteria Italia, Cruillas in festa per l'unico biglietto vincente a Palermo

Mentre in altre città d'Italia si celebrano vincite più consistenti, Palermo si accontenta di un premio di terza categoria da 20 mila euro della Lotteria Italia edizione 2023-2024. Ma a Cruillas si fa comunque festa. Il fortunato vincitore (di cui non si conosce l'identità) ha acquistato il suo biglietto vincente al Tabacchi Calzà di piazza Lampada della Fraternità, la cui matrice del ticket baciato dalla dea bendata è 322554.

La tabaccheria di Cruillas della famiglia Calzà, aperta dal 1980, apre così l'anno in grande. "Siamo molto felici - racconta a PalermoToday il titolare Adalberto - perché siamo gli unici in città a esserci aggiudicati la vincita. Con un biglietto da 5 euro ne sono stati vinti 20 mila. Lo scorso 29 dicembre, tra le altre cose, con l'estrazione di un 'tre' sono stati vinti 2 mila euro al Superenalotto".

Per Calzà si tratta però della prima volta di una vincita con un biglietto della Lotteria Italia. "Capita che qualcuno pizzichi - spiega - vincite da 5 mila o 2 mila euro. La più grande anni fa al Superenalotto, dove si aggiudicarono ben 120 mila euro. Ma questa è la prima di questo tipo. Se è un cliente affezionato, è possibile che venga in anonimato e magari ci faccia un regalino. Qui in zona ci conosciamo tutti e non possiamo che essere felici per lui".