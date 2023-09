In cima allo Stelvio in bici e coi colori del Palermo, l'impresa del tifosissimo rosanero

Un sogno chiamato Stelvio col Palermo nel cuore. Con 48 tornanti mozzafiato e 1.869 metri d’altitudine in bici. È lo Stelvio Bike Day (o Giornata della Bici). Per un intera giornata la strada è riservata esclusivamente ai ciclisti per quella che è stata molto più di una gara. L'importante non è vincere ma arrivare al traguardo. La meta è il Passo dello Stelvio a 2.758 metri d'altitudine.

L'edizione 2023 ha visto partecipare ben 11.700 ciclisti, ciascuno con le proprie storie, le proprie emozioni e aspettative. Tra essi, Gianluca Bileddo che è partito dalla sua Palermo con un desiderio: arrivare in bici sullo Stelvio con i colori della sua squadra. E così Gianluca, dopo un anno e mezzo di dura preparazione, a fine agosto ha imbarcato auto e bici sulla nave verso Genova, viaggiato di notte per raggiungere Prato allo Stelvio e scalare il 2 settembre quei 48 tornanti che lo hanno portato a coronare il suo sogno, proprio nel giorno in cui la sua squadra del cuore, il Palermo, conquistava la prima vittoria di campionato al Renzo Barbera contro la Feralpisalò.