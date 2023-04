Beppe Convertini tra Palermo, Monreale e Aspra per girare una puntata di Linea Verde

Beppe Convertini tra Palermo e dintorni. Il conduttore di Linea Verde, programma di Rai 1, si trova nel capoluogo siciliano sia per registrare una puntata della celebre trasmissione che va in onda sulla prima rete nazionale, sia per la presentazione di un libro.

L'attore cinquantunenne ha postato su Instagram foto e storie che documentano la sua visita nel Palermitano. Dopo una tappa a Monreale, è stato nel centro storico di Palermo. Per lui anche una capatina ad Aspra dove ha filmato i pescatori del posto e le caratteristiche "lancitedde", le barche colorate.

"Amiche e amici - ha scritto Convertini sui social - come state trascorrendo il vostro 25 aprile? Io viaggiando con Linea Verde a Monreale, Palermo, Bagheria n Sicilia". La puntata sarà trasmessa domenica 30 aprile alle 12:20 su Rai 1. "Siete tutti invitati - ha aggiunto Convertini - alla presentazione del mio libro "Paesi miei" edito da Rai Libri nello Spazio Cultura Libreria Macaione alle 18:30 in via Marchese di Villabianca 102".