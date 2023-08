Bellezza ed ecosostenibilità: a Palermo nasce "L’Hacca - Eco Salon Concept"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un sogno che diventa realtà, grazie alla tenacia e alla determinazione di un giovane e talentuoso hair stylist e make - up artist palermitano, Roberto Faraone. “L’Hacca - Eco Salon Concept” si appresta ad accogliere le proprie clienti a Palermo, in via Antonio Pacinotti 23, cuore della città residenziale, a due passi dalla centralissima via Leonardo da Vinci e a pochi minuti da via Emanuele Notarbartolo. L’inaugurazione si terrà alle 19:30 di domenica 3 settembre, e non mancheranno di certo le sorprese. Non si tratta, infatti, del semplice avvio di un’attività imprenditoriale, ma di un nuovo polo della bellezza nel tessuto urbano. Un luogo dove estetica e sostenibilità camminano di pari passo, per espressa volontà del titolare, che vanta un excursus professionale molto prestigioso, in cui figurano collaborazioni importanti come quella con Dolce e Gabbana nel ruolo di make-up artist. “Sono molto emozionato – afferma Roberto Faraone – perché, passo dopo passo, ce l’ho fatta: vi invito a scoprire il mio salone e tutte le novità che lo caratterizzano”.

“L’Hacca - Eco Salon Concept” sorge negli stessi locali che, per decenni, hanno ospitato l’apprezzata attività del precedente titolare, Filippo Terrano, e dove Roberto ha lavorato per anni, evolvendosi professionalmente e umanamente. Filippo, classe 1955, esperto, gentile e affidabile, entra ora a far parte del nuovo progetto in qualità di dipendente. Una collaborazione che si rinnova, a parti invertite, e che rappresenta un segnale di continuità e di rispetto per la tradizione, ma con lo sguardo rivolto al futuro e alla voglia di sperimentare e innovare, due tratti molto spiccati della personalità del nuovo titolare Roberto Faraone. “L’idea di questo spazio – spiega – nasce probabilmente con me, da quando ero nel grembo della mia bellissima mamma, e racconta chi sono e quali siano i miei obiettivi futuri”. Al centro del progetto, ci sono la ricercatezza e la bellezza, due qualità per le quali Roberto Faraone nutre grande passione, in tutte le possibili declinazioni e sfaccettature. Ma c’è molto di più. In linea con le dinamiche contemporanee e l'attenzione per i temi che animano il dibattito attuale, Roberto ha avvertito l’esigenza di trasferire nel suo spazio creativo e professionale la sensibilità che lo contraddistingue, a partire dal rispetto per l’ambiente. Lo slogan che accompagna la nuova attività è, infatti, “Trattamenti di bellezza senza compromessi”.

Lo sguardo è rivolto con fermezza all’idea di un’estetica che non rinunci ai contenuti e all’impegno per un ambiente più sano. “Cercheremo di utilizzare al meglio tutte le risorse – precisa – purché siano a basso impatto ambientale”. Nell’ Eco Salon di prossima apertura, infatti, i prodotti e le scelte stilistiche convergeranno sulla necessità di privilegiare l’origine “bio - vegan”. Un’espressione che per molti, a livello globale, è diventata ormai un vero e proprio stile di vita. “Grazie all’esperienza pregressa – aggiunge Roberto Faraone – saremo in grado di fornire i giusti consigli e cercheremo di soddisfare tutte le richieste, per rendere ancora più straordinarie le nostre clienti, valorizzando l’unicità di ognuna”. “Insieme – conclude – contribuiremo a fare del pianeta un posto migliore, nella ferma convinzione che un taglio di capelli, una manicure o un make up non debbano mai, in alcuno modo, contribuire a danneggiare la Natura e l’ecosistema”. L’inaugurazione del prossimo 3 settembre sarà dunque una preziosa occasione per celebrare l’eco – chic e l’innovazione: un concept tutto nuovo di beauty e benessere fondati sulla sostenibilità e l’ecologia, all’insegna della tutela dell’ambiente. Il taglio del nastro vedrà la presenza di autorità istituzionali ed esponenti del mondo dell’associazionismo di categoria. La serata sarà allietata dal dj set che accompagnerà i momenti di convivialità: oltre alla musica, al brindisi e al buffet, ci saranno tante gradevoli novità per i partecipanti che riceveranno in omaggio un coupon da utilizzare per avere diritto al 20% di sconto sul primo servizio.