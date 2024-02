VIDEO | Beatrice Venezi torna a dirigere l'Orchestra Sinfonica, standing ovation al Politeama: "Ha dato una lezione di stile"

Secondo appuntamento della stagione con la direttrice d'orchestra di Lucca che ha eseguito la Sinfonia n. 6 in si minore op. 74 "Patetica" di Čajkovskij e la Sinfonia n. 6 in si minore op. 54 di Sostakovic tra gli apprezzamenti del pubblico dopo alcune polemiche che l'hanno coinvolta. L'assessore Cannella: "Contestazioni strumentali e fuori dal tempo che non fanno bene al teatro e alla nostra cultura"