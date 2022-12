X-Factor, il sogno di Beatrice Quinta sfuma a un passo dal traguardo: la palermitana è seconda

E' stata la dimostrazione che la voce non è tutto se non sai prenderti il palco. L'unica capace di esibirsi su un vertiginoso tacco 12. Ma il sogno di Beatrice Quinta (all'anagrafe il suo cognome è Visconti), la cantante palermitana in finalissima a X-Factor 2022, sfuma a un passo dal traguardo. E' seconda, dietro solo ai Santi Francesi che vincono l'edizione e si piazzano al primo posto.

L'esordio a Sanremo Giovani

Definita la vera "queen" di questa edizione del talent di Sky per via dei suoi look eccentrici e di quel modo di conquistare il palco, si è presentata alle audizioni con l'inedito dal nome Se$$o. Classe '99, è stata la pupilla della squadra di Dargen D'Amico che, sin dal principio, l'ha definita una "diva divisiva". Prima di X-Factor, si era vista sul palco di Sanremo Giovani, edizione 2015, dove partecipò usando il suo nome di battesimo. Quell'anno arrivò in finale con la canzone Paulette, ma la pubblicazione di un suo singolo giunse quattro anni più tardi con Coco Pops per Warner Music Italy.

Che avesse un'anima da vera icona pop lo ha dimostrato durante tutto il programma. Ieri sera però, attraverso le tre manche, non ha lasciato spazio ad alcun dubbio. Il Mediolanum Forum d'Assago si è acceso per i quattro finalisti, ovvero Santi Francesi (il duo torinese in squadra con Rkomi), Tropea (la band guidata da Ambra), Linda (il cui roster è stato Fedez) e infine "Bea", la palermitana della scuderia di Dargen D'Amico. A presentare la serata Francesca Michielin.

Il duetto con Francesca Michielin

E' proprio Francesca Michielin la prima vera guest star della finale. La prima esibizione infatti, dedicata ai duetti, è stata a chilometro zero. A condividere il palco milanese è la cantante che proprio da X-Factor ha iniziato la sua carriera. Con Beatrice Quinta la prima esibizione. Il pubblico è stregato. Le due cantanti si lanciano in Acida dei Prozac+. Seguiranno California dei Phantom Planet interpretata dai Santi Francesi, Somebody to love dei Jefferson Airplane eseguita dai Tropea e infine Take me to church di Hozier portata in scena da Linda. Un lungo applauso chiude la prima esibizione da brividi. Codice 01 per votare la palermitana, che a questo giro risulta tra i più graditi insieme ai Santi Francesi. "Sono inciampata come alle prime audizioni, credo sia poetico" ha detto sul palco la 23enne.

Il medley con il "best of" di tutte le esibizioni

Spazio allora alla seconda manche, con il "best of" dei quattro finalisti: un medley delle cover con cui gli artisti si sono esibiti nei live passati. A presentarla sul palco è di nuovo Michielin. "E' la nostra queen. Ha tutto il talento del mondo, tutta l'audacia del mondo si è meritata la finale". La sua voce graffiante dà vita a un'interpretazione emozionante di Believe di Cher, Tutti i miei sbagli dei Subsonica, Fiori rosa fiori di pesco di Lucio Battisti. Addosso le pellicce dai colori fluo la fanno sembrare una star navigata. Non tardano i commenti post-esibizione. "Beatrice è un puro esercizio per tenere l'anima tonica" dice Ambra. "Sei una macchina da hit dentro e fuori dal palco, come i grandi" ribatte Rkomi. "Sei l'unica vera pop star di questo X-Factor" fa da eco Fedez. "Sei sempre stata oltre le più rosee aspettative" conclude Dargen D'Amico, suo coach.

Se$$o, il singolo inedito made in Palermo

E' giunto il momento dell'ultima esibizione. Sul palco i finalisti portano i loro singoli. Prima di loro i giudici hanno scatenato il pubblico, esibendosi live (tra i super ospiti anche i Meduza e i Pinguini Tattici Nucleari) fino alla standing ovation tutta per Ambra, che riporta almeno tre generazioni indietro nel tempo con T'appartengo. Tenere alta l'attenzione del pubblico dunque non è più facile. Ma Beatrice Quinta è ancora una volta lì, con la sua Se$$o. L'ultima parola spetta al coach, Dargen D'Amico: "Questa è l'esibizione migliore che ha fatto, spero di rivederla. Se ti senti avrai un sacco di proposte, prendi idea di continuare a lavorare insieme. Tu pensaci, non voglio una risposta adesso". Stop al televoto. Quarto posto per i Tropea, terzo per Linda. Palermo sogna. Ma il pubblico è sovrano: vincono i Santi Francesi, la palermitana è seconda. Ma solo per stavolta.