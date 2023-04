Dopo "Se$$o", Beatrice Quinta canta "Attrazione fatale": fuori il nuovo singolo

Sarà disponibile da venerdì 14 aprile "Attrazione fatale" (Sony Music Italy), il nuovo singolo di Beatrice Quinta, artista palermitana, rivelazione dell’ultima edizione di X Factor. Il brano uscirà in radio e in digitale ed è già disponibile in pre-save. Ad annunciarlo è stata la stessa cantante con un post sui social.

"Attrazione fatale" racconta le sensazioni che rimangono addosso dopo un'importante parentesi di vita. La cantante vuole manifestare la forza che si scopre di avere quando si inizia a credere in se stesse/i, perché, nonostante sia bello condividere la vita con qualcuno, bisogna riuscire a stare bene da soli. Un brano per sentirsi invincibili in mezzo alla folla o per urlare a squarciagola in cameretta.

La canzone giunge a poche settimane dalla conclusione del 'Club Showcase Tour 2023', che ha toccato Palermo, Milano e Roma a marzo. Questi appuntamenti hanno dato inizio a un nuovo entusiasmante capitolo della storia musicale dell’artista che, dopo l’incredibile successo del brano "Se$$o", pubblicato durante la sua partecipazione a X Factor e diventato subito una hit che ad oggi conta oltre 3.5 milioni di stream su Spotify, è pronta lasciare il segno con la sua verve e la sua personalità incontenibile.