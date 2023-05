Beatrice Quinta madrina del Palermo Pride 2023: "La mia città è rosanero ma anche arcobaleno"

"Con il cuore pieno di orgoglio vi posso finalmente dire che sarò la madrina del Pride di Palermo. Palermo è rosanero ma ha dentro di sè tutti i colori dell'arcobaleno". Ad annunciare la sua presenza da protagonista alla manifestazione in programma il 24 giugno nel capoluogo siciliano è la cantante Beatrice Quinta, che si è messa in luce nell'ultima edizione di "X Factor".

"Beatrice si chiama Quinta, ma per noi è la prima: madrina del Palermo Pride 2023!", si legge sui social dell'evento che celebra l'orgoglio LGBTQIA+. Oltre all'artista palermitana, vengono anche annunciati l'attore Gabriele Pizzurro e il ballerino Samuele Segreto come figliocci del Pride e la storica attivista del movimento Massimo Milani come madrina.