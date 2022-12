Beatrice Quinta: "Morgan mi ha fatto sentire libera come quando salivo sul palco a Palermo"

"E' stata la prova suprema, puro rock 'n roll. Con lui che mi diceva 'improvvisa, lasciati andare'. Mi ha fatto provare le stesse sensazioni di quando a 14 anni a Palermo salivo sul palco. Libertà e strafottenza. Io e Morgan affrontiamo la vita e la musica con la stessa filosofia: 'prova finché non svieni'". A dirlo è Beatrice Quinta, la cantante palermitana arrivata seconda a X Factor in un'intervista a Cosmopolitan.

Beatrice Quinta ha stupito con la sua 'Se$$o', ma anche con i suoi look eccentrici, anche se non è la prima cantante a osare. "Il modo in cui vesto - dice - è sempre stato un prolungamento della mia musica. Del resto, gli abiti sono il nostro modo di darci al mondo. Io a X Factor so di avere mostrato tanto: gambe, seno, fianchi. Lo facevo prima e sono felice che me l’abbiano fatto fare anche sul palco del talent. La produzione non ha mai cercato di censurarmi, né di sminuire le mie scelte. Ho trovato un ambiente libero, mentre alle critiche ho imparato a rispondere".

Probabilmente l'artista palermitana ha scelto di far discutere e non fatica ad ammetterlo dopo la sua recente uscita social. "Il video nuda in metro l’ho fatto proprio tornando dalla finale. Dopo lo show sono andata a salutare mia madre che mi ha detto “Copriti, ti verrà la febbre a 40”, ma non l’ho ascoltata, sono uscita in reggiseno. Così in metro mi è venuta l’idea di me nuda, con in sottofondo il mio brano. Mi andava di fare un post irriverente ma fondamentalmente quella sono io".