Barbie e Hot Wheels protagonisti della collezione per Ard Discount

Dall’astronauta alla calciatrice al medico, dalla pilota alla veterinaria fino alla pop star, ginnasta e cuoca. Sono queste le otto versioni di Barbie, nel formato mini, protagoniste della campagna in collaborazione con Mattel, che propone anche altri 8 modelli di macchinine Hot WheelsMix&Match, con motore a retrocarica e parti intercambiabili. Due brand di Mattel, molto conosciuti e amati dai bambini, per un’iniziativa che è stata lanciata il 29 maggio e proseguirà fino al 24giugno 2023 in tutti i punti vendita ARD Discount. Ogni 15 euro di spesa, aggiungendo un piccolo contributo di 1,99 euro, i clienti potranno ritirare una mini Barbie o una macchinina Mix & Match della collezione, contenute in una scatola a sorpresa.

Barbie, la bambola più venduta al mondo, si attiva concretamente per ridurre il “Dream gap” che separa le bambine dal loro vero potenziale. Le otto mini Barbie, con accessori intercambiabili, contribuiranno proprio a far pensare a tutte le bambine che potranno diventare ciò che vorranno in futuro rendendole libere da preconcetti.

Anche la linea di modellini di automobili Hot Wheels Mix & Match, attraverso avventure entusiasmanti e ostacoli da superare, stimolerà i bambini ad avere altri punti di vista, a ricercare strategie per risolvere un problema, a essere coraggiosi. Quando i bambini accettano la sfida cercando di oltrepassare le difficoltà incontrate, si apre un mondo pieno di possibilità, e non c'è nulla che non si possa più fare. Gli otto modellini contribuiranno a far tagliare con creatività il traguardo della crescita.

Per aprire la strada al possibile, ognuno può contribuire con responsabilità. Ard Discount ha scelto di farlo con Mini Barbie e Hot Wheels Mix & Match. Che il gioco cominci.