Un nuovo bando per lavorare nella marina mercantile

Hai la passione per il mare e vorresti lavorare nella marina mercantile? Oggi il tuo sogno può diventare realtà.

Un corso che può cambiare il tuo futuro

La Fondazione ITS InfoMobPMO attraverso il Corso “Tecnico superiore per la mobilità delle persone e delle merci – Conduzione del mezzo navale (Ufficiale di Coperta) e Gestione degli apparati ed impianti di bordo (Ufficiale di Macchina)” rivolto a allieve e allievi in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, forma infatti figure altamente qualificate nel settore della marina mercantile.

Scopri qui di seguito tutti i dettagli del bando.

Il bando

Il presente Bando ha lo scopo di formare una graduatoria di merito per l’assegnazione di massimo 30 posti per la frequenza del Corso di studi ITS finanziato dal MIUR e dalla Regione Siciliana, attraverso il Fondo Sociale Europeo. Il Corso di Studio prevede, alla fine, il raggiungimento del titolo riconosciuto, a livello Nazionale ed Europeo, per la figura di “Tecnico superiore per la mobilità delle persone e delle merci – Conduzione del mezzo navale (Ufficiale di Coperta) e Gestione degli apparati ed impianti di bordo (Ufficiale di Macchina)”.

Informazioni utili

La scadenza delle candidature è fissata al 20 ottobre 2022.

Di seguito le compagnie sulle quali sarà possibile imbarcare: Alilaurro, Alicost, Caronte and Tourist, Corsica Lines, GNV, Grimaldi, Tirrenia e Siremar.

Scarica qui il bando e tutti gli allegati.