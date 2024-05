Un marchio per Santa Rosalia: ecco il bando per gli artigiani che rendono omaggio al 400esimo Festino

In occasione del 400° Festino di Santa Rosalia, il Comune di Palermo e l'assessorato delle Attività Produttive della Regione Siciliana intendono premiare la creatività del sistema produttivo siciliano attraverso una iniziativa che omaggia Santa Rosalia grazie ai prodotti dell'eccellenza siciliana. Un progetto per le imprese che vogliano realizzare un marchio con i loro prodotti come tributo alla Santuzza.

Le imprese del territorio sono quindi invitate a presentare un progetto che preveda la personalizzazione di un'etichetta o di un packaging oppure la realizzazione di un nuovo prodotto dedicato e ispirato alla Santuzza. Sarà apprezzata la creatività, il messaggio, l'artigianalità della proposta.

La selezione dei progetti

La Regione ha pubblicato un avviso con cui, tramite apposita commissione di valutazione, selezionerà 20 progetti presentati da micro, piccole e medie imprese siciliane per realizzare iniziative promozionali a sostegno del sistema produttivo dell'Isola. Sarà realizzato uno spazio espositivo permanente allestito da luglio e fino all’8 dicembre riconducibile al centenario del Festino all’interno del quale sarà possibile degustare, ammirare e acquistare i singoli prodotti. L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di attività dedicate alla Santuzza durante l’anno rosaliano per le quali sono in corso attività di promozione a livello nazionale e internazionale.

Chi può partecipare al bando

Al bando possono partecipare imprese (micro, piccole e medie), consorzi e società consortili costituiti anche in forma cooperativa e centri commerciali naturali accreditati con decreto dell’assessore regionale delle Attività produttive. I settori produttivi al quale è rivolto sono quelli moda, fashion e tessile; oreficeria; agroalimentare trasformato; nautica ed economia del mare; sistema casa; artigianato; edilizia; cosmetica e farmaceutica; nutraceutica e novel food. Il progetto deve prevedere un prodotto con la personalizzazione di un’etichetta o del packaging o oppure si può realizzare un nuovo prodotto dedicato e ispirato alla Patrona di Palermo, alla sua storia e al 400° Festino. Saranno valutati creatività, messaggio, artigianalità e originalità della proposta. Le istanze dovranno pervenire entro il 10 giugno 2024.

Alle imprese selezionate verranno forniti il loghi del Festino, del Comune di Palermo, della Regione Siciliana - Assessorato Attività produttive e il "Qr code" legato al sito ufficiale del Festino (ilfestinodisantarosalia.it), da inserire obbligatoriamente nel progetto definitivo approvato. Le istanze delle imprese interessate dovranno pervenire, secondo le modalità previste nell'avviso, entro e non oltre la mezzanotte del 10 giugno 2024. L'avviso è pubblicato sul sito istituzionale del dipartimento della Regione Siciliana e su Export Regione Sicilia.