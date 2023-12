Da vetta a vetta, la bandiera del Parco delle Madonie sventola sul Kilimangiaro

La bandiera del Parco delle Madonie sventola sulla cima più alta del Kilimangiaro, a quasi 6.000 metri. Il vessillo è lì grazie alla scalata compiuta da Giovanni Nicolosi, guida dell'associazione Aigae nel Parco delle Madonie ed esperto escursionista. Nicolosi ha raggiunto la vetta del monte più alto d'Africa con una spedizione durata una settimana.

"La scalata del Kilimangiaro - racconta l'escursionista - è stata, ancora una volta, un’opportunità per sperimentare nuove cose e soprattutto di conoscere i villaggi della Tanzania, dove la vita quotidiana, scorre con un ritmo lento e tranquillo. Ho visto nella profondità degli occhi e nei sorrisi della gente del posto, tutta la semplicità e la serenità d'animo che vi traspare e che inevitabilmente segna delle tracce nei cuori di chi li incontra, durante il proprio cammino. La scalata al Kilimangiaro - prosegue - è anche una scalata dell’animo umano, fino a toccare il cielo con un dito".

Nicolosi non ha smesso di pensare alle sue Madonie nel corso dell'ascesa in terra d'Africa. "Durante il mio viaggio, tenendo sempre vivo il ricordo della mia terra d’origine e la bellezza del nostro Parco naturale - continua - ho appurato che, qualunque sia stato l’attraversamento delle zone che dalla giungla arrivano prima alla zona desertica e infine a quella ghiacciata, vi è, stante le diversità altimetriche, una grande ricchezza di patrimonio naturale che va preservato e conservato a tutti i livelli come Patrimonio dell'Umanità". Del resto dell'elenco Unesco il Kilimangiaro fa parte dal 1989.

Il commissario dell'ente Parco Salvatore Caltagirone, ha idealmente accompagnato nell’impresa Nicolosi, nel consegnare la bandiera madonita. Secondo Caltagirone "le Madonie possono diventare sempre più un osservatorio naturale mondiale, tutto costellato da endemismi particolari che giungono, data la posizione della Sicilia, fra Europa, Africa ed Asia, dalle diverse aree geografiche in cui viene rispecchiata la biodiversità locale". D'altronde in qualche modo il Parco delle Madonie è annoverato dall'Unesco nella lista dei Global Geopark.