"Lascia qui lo smartphone e dedicati ai tuoi bimbi", aperto il parco giochi vietato ai social

Nonostante le casse comunali a secco, nonostante il rifiuto di Chiara Ferragni e Fedez a far da testimonial, nonostante in mezzo ci si sia messa anche una pandemia. A cinque anni dalla prima mobilitazione delle famiglie del paese, il Parco giochi social free di Balestrate è realtà, con l'inaugurazione avvenuta nei giorni scorsi.

Il progetto è nato da una protesta dell'associazione Genitori balestratesi che nel gennaio 2017 bussò alle porte dell'amministrazione perché il vecchio spazio per i bambini era stato vandalizzato. "Il Comune - ricorda l'ideatore Riccardo Vescovo - ci disse che non aveva soldi, da qui la nostra proposta: dateci un'area e ci pensiamo noi". Detto, fatto.

E forse oggi l'iniziativa è ancora più necessaria, in un tempo in cui la dipendenza dai telefonini ha più o meno colpito tutti. "Riponi qui il tuo smartphone e dedica il tempo ai tuoi bimbi!", si legge su un adesivo attaccato agli armadietti all'ingresso del parco. Uno spazio di mille metri quadrati che appartiene alla scuola elementare Aldo Moro in cui sono stati sistemati scivoli, altalene, panchine e gli immancabili cartelli di "divieto di social".

Un'opera frutto dell'iniziativa privata e pubblica. Perché se l'associazione ha raccolto 30 mila euro di donazioni da parte di cittadini e attività commerciali, successivamente anche il Comune c'ha messo del suo, ottenendo fondi per circa 40 mila euro dall'assessorato regionale alle Politiche sociali. Al progetto hanno lavorato anche l'istituto comprensivo Rettore Evola e numerosi artigiani, professionisti e volontari locali. Perfino alcuni disoccupati impegnati in una parte delle opere murarie.

Insomma, un progetto virtuoso non solo per quello che rappresenta adesso una volta conclusi i lavori, ma anche nel modo in cui ci si è arrivati. Un concetto espresso anche da Vescovo: "Il parco nasce con l'obiettivo di lanciare un segnale, a genitori e bambini, di attenzione e cura dei beni pubblici. Non usare social e smartphone significa riflettere sull'importanza della realtà che ci circonda, riscoprire i valori autentici della vita. Per dirla con le parole di Papa Francesco, è un invito a essere più sociali e meno social".