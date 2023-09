Da Aspra all'Arco Azzurro: Bagheria sulla Guida italiana del Touring club

Il Comune di Bagheria si promuove sulla Guida rapida d'Italia edita dal Touring club Italiano. L'assessore al turismo, Provvidenza Tripoli ha ricevuto una proposta dal Touring club di promozione sulla nota guida italiana che ha condiviso con sindaco e Giunta ritenendo la storica guida un'opportunità per promuovere, anche attraverso questo canale, la Città delle ville e del gusto.

Bagheria è con un'intera pagina dedicata nel numero 5 della nuova edizione. Le pubblicazioni di Touring Editore sono diffuse tramite tutti i canali distributivi della società: dalla G.D.O. all’e-commerce, dalle librerie in franchising all’ingrosso, dai megastore alle piccole librerie locali, garantendo la copertura di tutto il territorio nazionale, attraverso tutte le librerie d’Italia, la grande distribuzione organizzata, oltre 1.500 tra centri commerciali, grandi magazzini, supermercati e edicole, Poste Shop, tramite lo shop on-line di www.touringclub.it e naturalmente i punti Touring Club Italiano.

A curare i contenuti della pagina l'ufficio turismo in sinergia con l'ufficio stampa. "I turisti utilizzano ancora il cartaceo quando viaggiano, piace ancora sfogliare una guida da portare in tasca - dice l'assessore Tripoli - la guida è davvero ben fatta e abbiamo ritenuto che la Città delle ville e del Gusto dovesse trovar spazio anche tra quelle pagine".

L'adesione alla campagna del touring prevede per Bagheria anche dei post promo su Facebook dove sono registrate oltre 5 mila visualizzazioni taghettizzate minime garantite. Un lavoro classico, dal linguaggio grafico elegante, pulito, e ancora attuale, che questa edizione riprende sia nelle copertine, sia nell’impaginazione interna. Una pulizia estetica che facilita la lettura, perché la Guida Rapida d’Italia per sua natura serve a censire una massa enorme di “cose da vedere” e di relative informazioni pratiche cogliendone i tratti distintivi in un’unica frase o un aggettivo che dovrebbe aiutare il lettore a scegliere. Perché orientare e consigliare, pubblicare descrizioni e informazioni di cui fidarsi, è sempre stato il motivo d’essere di tutte le guide Touring.

In questo quinto volume dei cinque che compongono la Guida Rapida d’Italia sono presenti le cinque regioni del sud. Una ricognizione sintetica nel linguaggio ma completa nei contenuti, mai retorica né superficiale, uno strumento agile e aggiornato: il nostro Paese a portata di mano per ogni viaggiatore. In tutto 295 pagine suddivise nei cinque capitoli di Città e luoghi, uno per ognuna delle regioni, 220 mete di visita con voce propria, ordinate alfabeticamente e accuratamente descritte, 500 destinazioni nei dintorni, 57 piante di città, monumenti e aree archeologiche, 23 itinerari turistici cartografati e illustrati, che attraversano i paesaggi dell’Italia più bella, e un “atlantino” stradale in scala 1: 800 000 che copre tutta l’area. Bagheria è a pagina 206 e poi la pagina intera prima delle mappe.