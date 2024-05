Backstreet Boys, Rihanna e Shakira a Palermo: vacanza lampo e top secret prima del matrimonio indiano

Sono arrivati a Palermo in gran segreto, giusto in tempo per il pre party matrimoniale dei ricchissimi indiani Anant Ambani, figlio del magnate Mukesh Ambani, e Radhika Merchant. Poi, sempre in gran segreto e per sfuggire ai selfie dei fan, sono saliti a bordo di una crociera diretta in Liguria per poi raggiungere Portofino e partecipare alle nozze più costose di sempre: si tratta dei Backstreet Boys, Rihanna e Shakira che per una notte, secondo quanto apprende PalermoToday, hanno dormito al Rocco Forte di Villa Igiea.

Le star internazionali della musica erano così tra i circa 1200 invitati al matrimonio dell'anno organizzato alle Cinque Terre dove, dopo uno scalo intermedio, sono arrivati a bordo di 12 aerei all'aeroporto Falcone Borsellino. La richiesta di privacy, però, sembra essere stata determinante per il passaggio lampo in città, che doveva essere assolutamente top secret: avrebbero infatti usato un "alias" per provare a passare inosservati sfruttando un'identità fittizia.

L'unico a immortalarsi in una foto (ma a vacanza conclusa) è stato AJ McLean dei Backstreet Boys, che però sembra non essere salito a bordo della lussuosa nave da crociera Celebrity Ascent sul quale è proseguito il pre-wedding, raggiungendo invece il Canada per un concerto. Nessuna storia è trapelata sui social dell'evento blindatissimo: sembrerebbe che a Palermo abbiano trascorso una notte e fatto una colazione al sole di fronte al mare, nell'hotel cinque stelle al porticciolo dell'Acquasanta, prima di partire per Portofino. Intanto il matrimonio sarà celebrato il 12 luglio e promette di essere uno dei più costosi e attesi degli ultimi anni.