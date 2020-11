"Baby", il nuovo singolo del rapper Narco

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Narco, all'anagrafe Marco Casazza, è un giovane rapper, classe 1998. Si avvicina alla musica giovanissimo e dopo la produzione indipendente dei primi singoli, nel 2020, entra nel roster di Digital Distribution Bundle (sub label - dedicata esclusivamente al panorama emergente - della storica etichetta indipendente italiana Trb rec di Andrea Tognassi), con cui pubblica il suo nuovo singolo Baby. Baby è un viaggio introspettivo nella vita quotidiana di una giovane coppia. Un brano ritmato, che sprizza energia da tutti i pori; caratterizzato da una melodia orecchiabile e da una spiccata ironia nella scelta autore in grado di coinvolgere il pubblico. Baby è disponibile in tutti i Digital Store & Piattaforme Streaming.