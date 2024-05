Soroptmist Club inaugura a Palermo il primo "bus baby pit stop" in Italia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sabato 18 maggio alle 11,30 il Soroptimist Club di Palermo inaugura primo "bus baby pit stop" in Italia all'interno dell'autostazione di via Tommaso Fazello, alla presenza di Fabrizio Ferrandelli, delegato dal Sindaco Lagalla, Assessore all'innovazione digitale, all'emergenza abitativa e alle politiche sociali per la casa del Comune di Palermo e di Umberto Palma, presidente del Consiglio Nazionale Diritti Infanzia e Adolescenza.

"ll baby pit stop non è solo un'area di sosta per allattare il proprio figlio - dice la presidente Giovanna Scelfo - ma è per ciascuna donna la riappropriazione del progetto di vita che ha voluto. L'opportunità di un momento di cura per la mamma e il bambino in cui la donna afferma, con un atto simbolico e antico, il diritto a una scelta. Un'iniziativa nel segno della missione del Soroptimist che opera con azioni concrete per promuovere i diritti umani, il potenziale delle donne e la creazione di opportunità che hanno l'obiettivo di supportarle nel loro percorso. Anche con piccoli ma significativi gesti in cui la società è comunità".