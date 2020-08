"C'è Baby K al ristorante": folla di giovani si riversa a Mondello

Disco d’oro, quasi 800 mila follower su Instagram, 1,7 milioni di iscritti appena raggiunti sul canale YouTube, partnership con aziende di telefonia. Questo è l’universo di Baby K. Universo che ieri sera si è agganciato con Palermo. La rapper italiana, 37 anni, vero nome Claudia Nahum, è stato "avvistata" nella trattoria "da Piero", nella piazza principale del quartiere. "Baby K ha cenato qui - racconta uno dei dipendenti a PalermoToday - attratta dalla specialità della casa, ovvero "la Margherita Piero": pasta con vongole, gamberetti, pomodoro e mollica tostata. Ha mangiato ostriche, scampi e gamberi marinati. Ha ammesso di essere stata davvero bene e siamo fieri di tutto ciò".

Baby K - unica artista italiana ad aver raggiunto il miliardo di visualizzazioni sul suo canale YouTube - è nata a Singapore e ha un passato in giro per il mondo prima di mettere le basi in Italia. E' un volto molto conosciuto non solo per la sua musica, ma per la sua influenza nel mondo social e della tecnologia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Durante la cena palermitana si è sparsa la voce del suo "avvistamento". Così in pochi minuti a Mondello si è riversata una folla di giovanissimi. "Al punto che sono dovuti intervenire i carabinieri per evitare la calca - dice il dipendente - visto che noi non ci siamo riusciti. Alla fine Baby K per accontentare la folla ha cantato uno dei suoi pezzi più famosi, Roma-Bangkok". Dopo Mondello, Baby K si è fiondata al Foro Italico per chiudere così la sua notte palermitana.