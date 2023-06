Autore palermitano pubblica una nuova saga sci-fi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L'autore palermitano Gabriele Lombardo ha dato inizio ad una nuova saga fantascientifica. "Cronache dallo spazio - Marte, il pianeta degli antenati" racchiude in sè anche altri generi letterari: thriller, sentimentale, emozionale, avventura, archeologia e scienza.

Il romanzo, primo volume di una saga, nasce in un momento di cambiamenti e riscossa, si evolve con le situazioni reali e personali, nonché le scelte che la vita lo ha portato a compiere, ed infatti c’è del suo nel protagonista principale del racconto Kan Mac Gregor: un ex ufficiale che deve ricominciare tutto daccapo e prendere incredibili e drastiche decisioni per poter far parte della comunità in un futuro distopico ma realistico, dove la terra è ormai al collasso, molto inquinata, sovraffollata e governata da un nuovo ordine mondiale tirannico, socialmente immorale e corrotto.

In questo panorama l’esplorazione spaziale ha consentito di fondare colonie su alcune lune e pianeti del nostro sistema solare, creando una società non terrestre piena di opportunità, idonea per ricominciare da zero. Kane, Annika, Marcus, Azumi ed altri vi faranno vivere entusiasmanti vicende in un divenire di emozioni personali e sociali, di misteri ed enigmi da risolvere, di avventure e situazioni estreme che saranno descritte nei minimi dettagli e che avranno sempre un alone di mistero.

In un video e in una trasmissione radiofonica la speaker radiofonica Barbara Marchand cultrice della Science-Fiction afferma: "Il romanzo si mette alla pari di molti altri classici di fantascienza divenuti famosi e apprezzati dagli amanti del genere". Gabriele Lombardo usa il suo sapere scientifico e le sue passioni culturali: archeologia, ufologia, paranormale, esoterismo, occulto, storia e mistero per raccontare attraverso gli occhi dei personaggi una serie di vicende considerate dai più, semplici miti o addirittura leggende che gli accademici non vogliono accettare, misteri dell’antichità e correlazioni di strutture emerse dal passato, spesso tenute nascoste, che indicano verità sconcertanti e diverse da quelle che ci raccontano, inoltre ci narra un futuro non troppo lontano che bussa alle nostre porte, lanciando talvolta messaggi non tanto subliminali su ciò che realmente ci aspetta, se non apriamo la mente, facendo un passo indietro in alcune scelte sociali e soprattutto scegliendo un modo di vivere meno inquinante e dannoso per l’ambiente.