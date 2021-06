VIDEO| Auto da Formula 1 sfreccia in corso Vittorio Emanuele: ai Quattro Canti si gira uno spot

Un'auto da Formula 1 da questa mattina sfreccia in corso Vittorio. Con tanto di pit stop per il pilota misterioso in piazza Bologni dove lo attendeva il suo team. Il rombo dei motori della monoposto, marchiata Red Bull, ha svegliato il centro storico. Perchè? Che ci fa lì? In tanti se lo stanno chiedendo. Ecco la risposta: ai Quattro Canti si gira un video teaser, una pubblicità preliminare che non svela alcunché del prodotto ma rimanda a spot successivi, in modo da suscitare forte curiosità.

Le riprese sono legate all’appuntamento di F1 di Monza, denominato “From Siciliy To Monza” e curate dalla società di eventi Lug Prince & Decker srl, in collaborazione con la Just Maria. Dureranno fino al 22 giugno e interesseranno altri angoli della città. Domani il set farà tappa a Ballarò, lunedì a Mondello e martedì al Foro Italico.