Pride, la drag queen Aura Eternal: "Palermo città matura, questione linguistica controproducente"

"Aura come l'energia di Dragon Ball, di cui sono fanatico, Eternal perché non vorrei essere dimenticato". Aura Eternal, dunque. Questo il nome d'arte scelto da Alan Yuri Geraci, drag queen di Palermo, classe 1998, che sta facendo strada a "Queen of the Universe 2", talent show musicale attualmente in onda su Paramount+ che vede in giuria anche Mel B., ex Spice Girls. Aura Eternal vive a Roma da un anno dove si è trasferito per lavoro (è resident alle serate del "Muccassassina", un'icona del mondo Lgbt), ma in questi giorni è tornato nella sua città perché oggi pomeriggio aprirà il Palermo Pride, con un evento ai Cantieri culturali della Zisa. "Sono felicissimo - dice con voce raggiante Aura - Palermo è ormai una città matura da questo punto di vista e ha ancora voglia di crescere".

C'è qualcosa ancora da migliorare dunque. Cosa?

"Se si parla di casi singoli, alcuni episodi spiacevoli si verificano ancora, ma in generale alla gente non gliene frega quasi più nulla dei dettagli sulla sessualità. Se c'è ancora qualcuno restio è perché magari si fa influenzare da esponenti politici, alcuni anche al governo".

Ti è mai capitato di essere vittima di discriminazione?

"Mai nulla di grave, a parte qualche nomignolo, qualche sguardo, qualche incomprensione. Mi ritengo molto fortunato forse anche perché sono una persona che si sa relazionare con chiunque, a prescindere dall'interlocutore. E chiaramente con questo non voglio dire che chi non ha la mia stessa capacità debba essere oggetto di discriminazioni".

Sul tuo whatsapp lo stato è "Sono Alan. Sono Yuri. Sono Aura. Sono Maria di Trapani. Sono Rita De Crescenzo". Sei un personaggio che ormai vive i meccanismi della comunicazione. Che ne pensi della questione linguistica legata ai diritti Lgbt? L'uso del voi, degli asterischi per non indicare alcun genere può aiutare?

Penso sia un po’ inutile. L'utilizzo del voi non lo capisco, capisco la fluidità d’aspetto, di identità, ma credo che, quando comunichiamo, più aggiungiamo cose per farci capire più le persone si confondono. E’ controproducente. C'è bisogno di semplicità, perché alla fine noi siamo semplici e non dei Pokemon".

Quindi anche il Pride va "semplificato"?

"No, il Pride non è da alleggerire. Molte volte quando si parla di queste manifestazioni si estremizza prendendo un esempio su 10mila per parlare del tutto. Si dice per esempio: 'Sono tutti nudi'. Ma al Pride vengono anche madri e padri di famiglie, considerate normali, che si divertono a un party che non deve essere ammutolito".

Di sicuro non si ammutolirà Aura Eternal. Hai detto che sogni di essere la prima drag queen a Sanremo. Altre aspirazioni?

"Ho studiato al conservatorio dagli 11 ai 22 anni pianoforte classico e canto jazz. Ho frequentato le scuole medie e superiori a indirizzo musicale, amo il canto, ma davanti a una videocamera non mi precludo nulla. Voglio essere un personaggio e il più mainstream possibile".

"Drag Race Italia" e "Queen of the Universe" ti stanno aiutando in questo senso...

"Drag Race mi ha formato come personaggio, la seconda esperienza mi sta servendo da gavetta".

Qual è il complimento migliore che hai ricevuto durante le esibizioni?

"Chiaramente mi fa piacere quando sottolineano la mia musicalità, il mio saper reinventare alcune note, ma è stato bello sentirsi dire che il mio personaggio in drag era un misto tra due dive assolute come Sofia Loren e Liz Taylor".