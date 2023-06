Aura Eternal, la drag queen palermitana che spera di conquistare il mondo e... Sanremo

Una drag queen palermitana alla conquista dell'universo. Aura Eternal, dopo aver partecipato alla seconda stagione del concorso canoro "Drag Race Italia" in questi giorni sta rappresentando il Belpaese a "Queen of the Universe", il contest internazionale che ha debuttato il 3 giugno su Paramount+.

"Per me rappresenta una grande forza di coraggio. Sono sempre stato l’anima della festa, ma dentro sempre impaurito. Questa esperienza mi ha aiutato a dare un calcio alle mie paure", ha detto Aura Eternal all’agenzia Dire. "Vorrei essere la prima drag a salire sul palco di Sanremo e cantare al Festival. Questo è un messaggio per Amadeus", ha invece dichiaratoa Dario Spada, dj e conduttore di Radio 105, che ha moderato l’evento di lancio di "Queen of the Universe", che si è tenuto nei giorni scorsi a Milano.

Intanto Aura si sta mettendo in luce davanti alla giuria che vede tra i componenti l’ex Spice Girl Mel B., Vanessa Williams, Michelle Visage e Trixie Mattel. “Programmi del genere sono fondamentali. Devono essere la risposta a coloro che non concepiscono la presenza di così tanta bellezza e diversità nel mondo”, ha sottolineato Aura Eternal. Le drag queen sono arrivate anche sulla Rai nel programma ‘Non sono una signora’, condotto da Alba Parietti. “C’è ancora un po’ di resistenza, ma forse qualcosa sta cambiando. Dobbiamo darci una svegliata“, ha detto Aura. In palio, oltre al titolo, ci sono 250mila dollari: “Se dovessi vincere vorrei estinguere il mutuo della mia famiglia e togliere tutte quelle spese che appesantiscono le giornate. Poi investirei sulla mia immagine e il mio suono”, ha svelato Aura Eternal.

Chi è Aura Eternal

Aura Eternal, Alan Yuri Geraci il suo nome all'anagrafe, ha 25 anni e vive a Mondello. Nella vita lontana dai riflettori è make-up artist. Dopo aver studiato al liceo musicale del Regina Margherita di Palermo ha ottenuto la laurea al Conservatorio in pianoforte classico e jazz. Aura Eternal sarà fra gli ospiti speciali del prossimo Palermo Pride che si terrà nel capoluogo siciliano dal 22 al 24 giugno 2023.