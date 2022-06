Ecco Augustus, il videogame dedicato ai beni culturali siciliani

Un’intera giornata per conoscere e provare “Augustus”, il serious game ambientato in quattro importanti siti archeologici siciliani. Lunedì 27 giugno, alle 9 presso l’aula informatica della facoltà di Economia, avrà luogo la conferenza di presentazione del progetto, con una tavola rotonda alla quale prenderanno parte i personaggi più noti del settore videoludico regionale e nazionale.

Nel pomeriggio, dalle ore 15, gli appassionati potranno cimentarsi nelle sessioni di play show dedicate al videogioco, alle quali prenderà parte anche la famosa “twitcher” Quelaag92. Sarà necessario risolvere quiz, enigmi e misteri, ed esplorare i siti turistici siciliani per trovare reperti perduti e aiutare l’imperatore “Augustus” a ricostruire la sua Camera Mirabilia.