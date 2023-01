"Atlantide", in onda stasera uno speciale su Matteo Messina Denaro: anticipazioni e ospiti

La cattura di Matteo Messina Denaro, tra i latitanti più ricercati al mondo, ha modificato i palinsesti televisivi. Andrea Purgatori non si sottrae alla recente cronaca e offre ai telespettatori una puntata speciale di Atlantide: in onda oggi 18 gennaio 2023 dalle 21.20 su La7, ha come titolo "I segreti dell'ultimo padrino" e attraverso servizi e l'intervento di ospiti analizza la vita del boss mafioso.

I segreti dell'ultimo padrino: le anticipazioni

La tv è in questi giorni dominata dalle notizie inerenti alla cattura di Matteo Messina Denaro, il potente e ricercatissimo boss mafioso. Dalla nascita a Castelvetrano (Trapani), nel 1962, alla scalata nelle gerarchie mafiose, passando per l'ala protettrice di Totò Riina a Bernardo Provenzano. Messina Denaro è stato il mandante di alcuni tra gli omicidi più noti della storia italiana, a partire dagli attentati contro i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. La sua latitanza è durata 30 anni fino a quando, l'altro ieri, è stato arrestato dai Carabinieri del ROS, mentre si trovava in una clinica di Palermo (ovviamente sotto falso nome).

"I segreti dell'ultimo padrino" è il titolo dell'odierna puntata di "Atlantide". Andrea Purgatori ha preparato uno speciale ricco e prezioso, capace di attraversare alcune delle pagine più dolenti della Repubblica Italiana; ma la puntata pone anche una serie di domande di difficile risoluzione: come ha fatto Matteo Messina Denaro a nascondersi per un arco temporale tanto ampio? Chi lo ha coperto? La prigionia del boss riuscirà a portare alla luce verità sepolte sulle vittime della mafia?

Gli ospiti della puntata

Per l'occasione Andrea Purgatori ospita personalità in grado di fornire analisi e risposte adeguate ad un affresco tanto complesso. Gli ospiti della serata sono i magistrati Nino Di Matteo e Gianfranco Donadio: il primo è membro del CSM e già sostituto procuratore a Palermo e Caltanissetta, il secondo è l'ex Procuratore della Direzione Nazionale Antimafia. Presenti anche Saverio Lodato, giornalista, scrittore ed esperto di mafia e anti mafia, e Alessandra Ziniti, giornalista de La Repubblica. Come di consueto, spazio alla vignetta di Mauro Biani.

Dove vedere Atlantide (18 gennaio 2023)

Le puntata speciale di Atlantide dal titolo “I segreti dell'ultimo padrino” va in onda oggi, 18 gennaio 2023, a partire dalle 21.15 su La7. Il programma è inoltre visibile in live streaming sul sito ufficiale del canale.