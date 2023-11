VIDEO | Nasce il primo Atlante delle imprese culturali e creative: 10 mila sono in Sicilia

Le imprese culturali e creative rappresentano una realtà di eccellenza del nostro Paese, che crea valore attraverso una ricchezza di significati, occupando circa 830 mila persone in Italia. La Fondazione Federico II ha presentato oggi a Palazzo Reale l’“Atlante delle imprese culturali e creative in Italia 2023”, una mappa delle imprese culturali creative, una fotografia inedita, complessiva e di dettaglio dello stato del settore, edito da Treccani e promosso da Cultura Italiae, Aici, Istat, Istituto Credito Sportivo, Unioncamere, con il sostegno di Intesa San Paolo, il patrocinio dell’ANCI, la collaborazione di Federculture e Fitzcarraldo e la direzione di Roberto Grossi. Dalla ricerca emergono dati incoraggianti sulla Sicilia, la regione che presenta più casi di start-up e progetti culturali rilevati nell'Atlante.

La galassia dell’impresa culturale e creativa si basa su un complesso equilibrio di arte, tecnica, innovazione, identità collettiva, ricerca, e quindi anche di piattaforme operative che consentono la produzione materiale delle idee. Una realtà variegata e in divenire, di grande rilievo per il nostro Paese, che fin qui non è mai stata approfondita nelle sue molteplici implicazioni, culturali, economiche e sociali.

Questa prima edizione dell’Atlante delle imprese culturali e creative in Italia pubblicato dall’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani va a colmare un vuoto di analisi e di conoscenza significativo. L’ambizione di questo volume è definire i connotati e i confini dell’impresa culturale e, di conseguenza, della rete dei presidi della produzione artistica e creativa anche sotto il profilo economico. In questo senso definirlo solo una mappa risulta riduttivo: in un’epoca di perdita dei valori culturali, aiuta a comprendere profondamente risorse culturali e creative della contemporaneità spesso poco valorizzate e quindi, nonostante alcune criticità emerse sui cui lavorare, mette in luce un tessuto che funziona e stimola un pensiero positivo di speranza, indicando implicitamente la direzione verso cui andare.

L’Atlante dà valore al patrimonio culturale del Paese che va salvaguardato e innesca una propensione al futuro. Nel volume vengono analizzate sia le attività culturali e creative che assolvono a funzioni, anche sociali ed economiche, legate allo sviluppo della conoscenza e dei saperi e alla produzione della bellezza in tutti i contesti artistici, economici e sociali, sia i servizi e i prodotti che, seppure non pensati esclusivamente per obiettivi culturali e sociali, partecipano alla creazione, produzione, diffusione, conservazione di un prodotto o di una realtà di offerta culturale, anche incorporando professionalità culturali e creative.

La struttura del volume prevede tre sezioni: la prima di inquadramento generale del contesto con le dinamiche produttive e macroeconomiche del settore. La seconda sezione è dedicata ai dati analizzati su base nazionale, regionale e provinciale. La terza sezione è dedicata alle esperienze con una selezione di alcune imprese ritenute esempio di eccellenza nel settore.

Sono stati inseriti nuovi settori rispetto a quelli tradizionali, basti pensare al paesaggio, ai festival, l’enogastronomia, l’alta formazione artistica e analizzate le realtà trasversali, realtà che non sono codificate o codificabili fino ad oggi ma che svolgono un lavoro importantissimo a supporto di altre imprese sui temi della rigenerazione urbana e salvaguardia ambientale.

“L’Atlante delle imprese culturali e creative in Italia 2023 costituisce uno strumento di grande utilità non solo per quanti siano interessati a questo ambito di lavoro – ha detto il presidente dell’Ars e della Fondazione Federico II, Gaetano Galvagno - in quanto cataloga ed analizza il settore, ma soprattutto precisa, finalmente con criteri certi, il perimetro di azione delle imprese culturali e creative, consentendo di definire ed orientare meglio le politiche che le varie Istituzioni stanno ponendo in essere anche in Sicilia. Quella edita da Treccani è, quindi, una guida dettagliata, fondata su solide basi scientifiche, che contribuisce a dare un volto alle imprese, incoraggiando pure il varo di idonee misure atte a rinnovare e potenziare l’intero settore”.

“Le imprese culturali e creative hanno il merito di contribuire a promuovere il Made in Italy – ha detto Giampiero Cannella, assessore comunale alla Cultura -. Imprese che rappresentano una grande risorsa per la Sicilia perchè contribuiscono ad accrescere l’appeal della nostra Isola. Questo Atlante identifica finalmente le imprese di settore, consegnando uno strumento utilissimo alle Istituzioni”.

“La Sicilia si conferma terra fertile per la creatività e l’ingegno – afferma Roberto Grossi, direttore scientifico dell’Atlante -. Nella ricerca dell'Atlante è, infatti, al primo posto tra le regioni italiane, rispetto al numero di casi ed esperienze di start-up e di progetti culturali rilevati, con effetti rilevanti sulla rigenerazione urbana, salvaguardia dell’ambiente, del riscatto sociale e innovazione, attraverso l’arte e la cultura. L’Atlante è un viaggio alla scoperta di quelle realtà, alcune sconosciute, che producono arte, bellezza, ricchezza economica, che rappresentano l’identità culturale del Paese. Sono realtà fortemente radicate nei diversi tessuti territoriali, con caratteristiche di trasversalità tra comparti, con un elevato tasso di creatività e innovazione e orientate, prevalentemente, al benessere della collettività. La grande novità consiste nella individuazione di una matrice che propone un modello di perimetrazione delle filiere di cultura e creatività; fondamentale anche in vista della definizione del nuovo quadro normativo, che si sta definendo in parlamento, sul settore e sul made in Italy”.

“L’Atlante delle imprese culturali e creative in Italia Treccani, a cui abbiamo contribuito in modo rilevante nella parte statistica - Alessandro Rinaldi, direttore studi e statistiche del Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne - restituisce una mappatura dell’imprenditorialità culturale scendendo nel dettaglio dei territori del Paese. Per la Sicilia emerge un sistema caratterizzato da più piccole dimensioni e in cui le presenze più significative in comparazione con i dati nazionali riguardano le imprese collegate alla valorizzazione dei beni culturali, alle arti visive, all’editoria e stampa e all’artigianato artistico, con un ruolo di particolare rilievo per le aree di Palermo e Catania. Incidenze più basse si rilevano invece per settori creativi come la comunicazione, pubblicità e soprattutto il design”.

"Con la cultura si mangia, altroché – afferma il direttore responsabile de La Sicilia, Antonello Piraneo - E questo documento e prestigioso lavoro di analisi, non a caso sposato da Treccani, rende giustizia a un settore ancora oggi ritenuto marginale rispetto ai percorsi di sviluppo di un territorio. Un errore. Le imprese che gravitano attorno all'arte, alla bellezza, alla conoscenza nel senso più ampio del termine, possono e devono crescere. Superata la fase "romantica" dell'avvio, hanno bisogno di attenzione e sostegni per farsi impresa e potere presentarsi su un mercato sempre più competitivo anche in questo ambito con le credenziali giuste. Le competenze, come evidenzia bene l'Atlante, certamente non mancano. Noi come giornale attento alle dinamiche del territorio ci offriamo per fare da sponda alle energie più vive".

“La preziosa mappatura realizzata dall’Atlante delle Imprese Culturali e Creative in Italia, edito dalla Treccani – ha detto Cesare Biasini, giornalista e manager culturale, che ha moderato gli interventi - accende nero su bianco un faro importante di approfondimento su un settore strategico italiano, anzi sul settore strategico italiano. Come ricordava Carlo Maria Cipolla, uno dei maggiori storici europei dell’economia, gli italiani sono ‘abituati fin dal Medio Evo a produrre, all’ombra dei campanili, cose belle che piacciono al mondo’. È un comparto che contribuisce a creare oltre il 3% del valore aggiunto italiano ma che, considerando l’indotto e l’effetto moltiplicatore, arriva a rappresentare quasi il 16% del valore aggiunto italiano. Dopo anni di attesa e ritardi, inoltre, la normativa di organizzazione complessiva del comparto delle imprese culturali e creative è in procinto di essere approvata in Parlamento. Occorrono, tuttavia, politiche pubbliche nell’ambito di una visione strategica di Sistema Paese a medio-lungo termine, scuole di formazione specialistiche con una spiccata componente manuale-artigiana on the job”.

“Le imprese culturali e creative – ha detto il direttore generale della Fondazione Federico II, Patrizia Monterosso - creano valore per l’economia, ma soprattutto per le persone con una ricchezza difficile da stimare, in quanto va a nutrire la qualità e il senso di comunità in termini di inclusività, socialità, democrazia e sostenibilità. Era ora che si mettesse mano al settore: questo pregevole Atlante deve costituire un punto di partenza affinchè un tessuto esistente ma finora non riconoscibile, venga pubblicamente riconosciuto e sostenuto”.