Il bancario con la passione per l'astronomia, intitolata una stella al palermitano Roberto Zagarella

Il bancario con la passione per l’astronomia ha adesso una stella che porta il suo nome. Si chiama "20005 ZAGARELLA" l'asteroide 1991 GL7, scoperto da Eric Walter Elst l’8 aprile 1991 a La Silla, in Cile, che l’International astronomical union (Iau) ha intitolato al settantenne palermitano Roberto Zagarella.

Il riconoscimento nasce per il contributo dato da Zagarella al progetto Prisma: una rete di telecamere, installate in massima parte presso sedi istituzionali, che sorveglia il cielo per individuare i punti di caduta dei meteoriti, in modo da recuperarli e studiarli. Il settantenne ha creato nella sua abitazione di Palermo un osservatorio astronomico amatoriale con una camera all-sky della rete, il cui scopo principale è l’osservazione di meteore brillanti (fireball e bolidi) al fine di determinare le orbite degli oggetti progenitori e delimitare con precisione le aree dell’eventuale caduta.

"Ho lavorato in banca per circa 40 anni - racconta Zagarella - sforzandomi costantemente di strappare alla vita quotidiana e ai miei impegni quei momenti che mi consentissero di approfondire le mie passioni. Nel tempo gli hobby sono cresciuti di importanza nella mia vita e, avendone avuto la possibilità, ampliate le mie conoscenze, si sono trasformati in vere passioni, che ho cercato anche di mettere a servizio degli altri: un esempio fra tutti è la creazione di una stazione meteorologica di rilevamento dati (www.bobhouse.it). Da semplice hobby è diventata un punto di riferimento per molti appassionati e associazioni che si occupano di meteorologia".

Con l'osservatorio astronomico costruito nella sua casa, Zagarella ha maturato il desiderio di contribuire al progetto Prisma. "Attraverso Prisma, partner del progetto internazionale Fripon, oltre all’aspetto astrofisico - spiega Zagarella - le immagini del cielo raccolte in continuo (notte e giorno) permettono il monitoraggio sistematico della copertura nuvolosa e dell’attività elettrica atmosferica. Tali dati sono anche di rilevante importanza per lavalidazione dei modelli meteorologici e climatici”. Presso l'osservatorio del bancario-astronomo è stata installata la seconda telecamera All-Sky di Prisma in Sicilia, dopo quella dell'osservatorio "Gal Hassin" di Isnello.