Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Asta di beneficenza dell'opera di Domilici e Musti per i fibromialgici. Evento di spettacolo ed informazione a cura del Comune e di AISF il 3 gennaio a villa Cutò

Un evento benefico dedicato al supporto ai chi soffre di fibromialgia è quello che si svolgerà a villa Aragona Cutò, il 3 gennaio a partire dalle ore 17:30, organizzato dal Comune di Bagheria e dall'Aisf Odv, l'associazione Italiana Sindrome Fibromialgica. L'evento consiste in un'asta di beneficenza a favore di Aisf con la donazione dell'opera realizzata dal fotografo Francesco Domilici in collaborazione con il pittore Arrigo Musti, la serata sarà caratterizzata anche da momenti di partecipazione e solidarietà, arricchiti da preziosi contributi artistici.

L'opera che sarà messa all'asta "Archetypes N. 4" rimanda a simboli archetipi, è una sintesi tra la fotografia di Domilici e la pittura di Musti ed è stata esposta lo scorso settembre all'aeroporto Internazionale Falcone Borsellino GESAP S.p.A.

Selezionato dalla Royal Academy of Arts di Londra, con l'opera: "L'impero delle ombre" Domilici fotografo ed artista visuale è l' unico fotografo italiano ad aver esposto una sua opera alla Summer Exhibition, la rassegna artistica temporanea più antica del mondo organizzata a Piccadilly dalla prestigiosa accademia inglese. Le sue opere sono esposte in musei e collezioni permanenti. Alcune sue opere sono presenti su Photovogue. Recentemente ha iniziato una proficua collaborazione con Arrigo Musti con il quale condivide gli ideali sottesi al manifesto Impop, pubblicato di recente dall'università degli studi di Palermo. Musti ha partecipato alla 54esima Biennale di Venezia ed a numerose mostre personali e collettive in musei d'arte contemporanea italiani ed esteri. Recentemente a Seoul.

Hanno curato le sue mostre storici dell'arte come il Leone d'oro alla carriera Maurizio Calvesi, Vittorio Sgarbi, Lorenzo Canova, Augusta Monferini, Marisa Vescovo ecc. I suoi lavori, già posti in asta da Christie's, sono esposti al tribunale dell'Aia delle Nazioni Unite IRMCT. Altri lavori sono esposti al Srebrenica Memorial Center in Bosnia Erzegovina. Sono inoltre apparsi in articoli di quotidiani come: The Washington Post e riviste come Rolling Stone. La sua produzione è fortemente legata a temi contemporanei come la giustizia mondiale e la società postmoderna dei consumi digitali. Nonostante i suoi studi giuridici ha ottenuto l'idoneità Accademica per la materia Pittura presso l'Accademia Statale di belle arti di Bari. Lo scorso 8 dicembre per celebrare il 75º anniversario della Convenzione sulla Prevenzione e la Condanna del Crimine di Genocidio e della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, nella sala dei mandati (Trusteeshep Council Chamber), Sede dell'ONU, a New York, si è svolta una commemorazione che ha visto esposta e donata un'opera di Arrigo Musti intitolata “Legge di Conservazione della Vita”.

Il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli insieme all’assessora allo spettacolo Giusy Chiello apriranno l'evento con i saluti istituzionali, mentre Giusy Fabio vicepresidente nazionale dell’associazione presenterà l’evento sottolineando l'importanza ed il senso dell’iniziativa.

Si alterneranno gli intermezzi musicali con il violinista Leandro Renzi, letture di storie di pazienti, il tutto impreziosito dalla mostra fotografica di Antonio Saporito “Le Fragilità Ferite“ e faranno da preziosa cornice all’asta di beneficenza a favore di Aisf Odv organizzata grazie alla donazione dell'opera realizzata a quattro mani dai due artisti bagheresi Arrigo Musti e Francesco Domilici. E per sottolineare il clima natalizio la melodia degli zampognari farà da cornice.