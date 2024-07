Assonautica Palermo festeggia i 50 anni di attività dell’associazione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Il nostro impegno e il nostro ruolo è fondamentale nell’ambito dell’economia del mare, in questi anni abbiamo svolto una serie di attività a supporto del turismo nautico e della portualità turistica con tanti interventi realizzati grazie agli assessorati regionali competenti. Oggi festeggiamo il 50° anniversario della nostra fondazione, che porta la data del 1974, un’associazione che ha raggiunto questo importante traguardo, anche grazie all’importante sostegno del sistema camerale”. Lo dice Andrea Ciulla, presidente di Assonautica Palermo, che nel pomeriggio, ha celebrato i 50 anni di attività dell’associazione con un convegno nella sede della Camera di Commercio Palermo Enna, alla presenza del presidente Alessandro Albanese, di Giovanni Acampora, presidente nazionale di Assonautica italiana, di Giovanni Ruggieri, past president dell’associazione palermitana dal 2000 al 2010, e di Carlo Ramo, past president dal 2012 al 2018, Nicola Silvestri della Guardia Costiera di Palermo, l’assessore comunale al bilancio Brigida Alaimo e l’assessore regionale alle attività produttive Edy Tamajo.

"Assonautica – aggiunge Ciulla - è presente sul territorio anche con iniziative legate alla nautica da diporto, alla sicurezza in mare e ‘Plastic free’, con attività legate alla sensibilizzazione verso il rispetto dell’ambiente. Inoltre, il nostro impegno si manifesta anche con Seacily, il Salone nautico che ormai rappresenta un format collaudato e che consente ogni anno di far incontrare tutti i protagonisti del settore per confrontarsi sui temi del mare e soprattutto per mettere in vetrina le eccellenze della nautica”. “In questa giornata di grande festa per la nostra associazione – conclude Ciulla -ringrazio Unioncamere Sicilia e la Camera di Commercio Palermo Enna che ci sono sempre vicini e tutti i nostri soci, assieme a tutti i presidenti che si sono susseguiti alla guida dell’associazione, e ovviamente la Guardia Costiera, con cui abbiamo sempre avuto ottimi rapporti, elemento chiave per la sicurezza in mare e per l’utilizzo della risorsa mare”.

"Come sistema camerale riteniamo di importanza strategica Assonautica per la implementazione dei temi legati all'economia del mare e alla nautica da diporto. L'attività di Assonautica Palermo in questi 50 anni è stata visibile e sotto gli occhi di tutti, appassionati e non. Le aziende del settore a Palermo e in Sicilia si distinguono non soltanto per le straordinarie capacità imprenditoriali e per il contributo di idee che sono capaci di dare, ma anche per la realizzazione di importanti imbarcazioni che hanno un ottimo mercato", sottolinea Alessandro Albanese.