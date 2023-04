VIDEO | Musicoterapia per bimbi autistici e supporto alle donne vittime di violenza: nasce l'associazione "Focus and Live"

Tante le attività e i progetti in programma: doposcuola e baby parking per bambini con disturbi dell’apprendimento, corsi di decoupage, laboratori di teatro e sostegno alle famiglie con disagio economico

Dopo la presentazione alla casa del volontariato di Bagheria, l'associazione “Focus and Live”, presieduta da Rosa Di Bella, ha illustrato ieri mattina le sue attività a Casteldaccia, all'interno della biblioteca comunale. Tante le attività e i progetti in programma: doposcuola e baby parking per bambini autistici e con disturbi dell’apprendimento (in collaborazione con l’associazione “Il Girasole”, delle pedagogiste Antonella Buttitta e Simona Castiglia, esperte nei disturbi dell’apprendimento e terapie comportamentali Aba per bambini con autismo), corsi di decoupage semplice o pittorico (condotti da Mariella Alfano), corsi di pianoforte e musicoterapia associata ai massaggi (condotti da Giovanni Moncada).

Ancora laboratori di teatro e corsi di massaggio e tecniche del benessere (condotti da Maria Concetta Sciortino), corsi creativi per bambini: “Come fare un burrocacao, un lucidalabbra, dei profumi” con prodotti naturali e alimentari, come cera d’api ed essenze utilizzate per i dolci (condotti da Rosa Di Bella). Ci sono i corsi PNL (Programmazione Neuro Linguistica) per ritrovare sé stessi e il proprio talento e i corsi di tecniche del massaggio, come scollamento piani muscolari, decontratturanti, rilassanti e terapeutici, total body (condotti da Rosa Di Bella). E i corsi per creare decorazioni e allestimenti per eventi, come fiori in gomma eva (condotti da Marika Rubino).

Per finire, l’associazione dà supporto alle donne vittime di violenza (supporto legale con un’esperta e collaborazione con centri antiviolenza) e alle famiglie con disagio economico (borse di studio bambini). In programma, attività di volontariato nelle strutture ospedaliere e visite guidate per conoscere, ad esempio, come si fa il miele. Gli associati potranno partecipare ad eventi e fiere estive (Carnevale, Pasqua, Natale) o realizzare un evento (compleanni, ricorrenze, eventi aziendali, matrimoni) avvalendosi delle professionalità dell’associazione.

Il 24 aprile, ore 12.30, a Bagheria, appuntamento nella boutique di Valeria Palumbo (via Diego D’Amico, 16) con uno shooting organizzato da Marika Rubino per “Focus and Live”, con “I fiori di Marisa”. Ad indossare i capi della linea “Kontessa” sarà la giovane ballerina e campionessa regionale di ballo Azzurra, di 12 anni. L’evento sarà l’occasione per apprezzare “I fiori di Marisa” realizzati a mano da Marika Rubino per questa occasione. Le sue creazioni sono già utilizzate come accessorio per capi di abbigliamento e sfilate di moda ed esposte per diverse vetrine di attività commerciali