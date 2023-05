L’associazione cuochi e pasticceri Palermo in festa: "Vent’anni dalla formazione del primo team"

L’Associazione provinciale cuochi e pasticceri Palermo ha celebrato la chiusura annuale delle attività con la festa “Vivere l’associazione”, giunta alla terza edizione. L’evento si è tenuto al San Paolo Hotel di Palermo. Un’occasione di incontro tra i membri dell’Associazione, che hanno potuto ripercorrere le tappe salienti della vita associativa e festeggiare il primo ventennio di vita del “Culinary Team Palermo”. Ma non solo. Il maestro Giuseppe Giuliano, storico membro dell’Associazione, ha lanciato un nuovo progetto per un nuovo team dedicato all’arte bianca, il Bakery Team Palermo. “Il nuovo comparto - ha spiegato proprio

Giuliano - avrà come obiettivo principale quello di portare avanti ricerca e studio, formazione e innovazione sulla cosiddetta arte bianca”.

Una vera e propria festa conviviale, dunque, la prima dopo l’evento Covid, che ha riunito tutti gli associati, ma anche tutte le aziende amiche e le persone che ruotano e collaborano a stretto contatto con gli chef associati. E’ stato celebrato il primo ventennio dalla nascita del “Culinary team Palermo” nato da un’idea del maestro Giuliano. La squadra rappresenta il braccio “competitivo” dell’associazione, i cui membri, che si alternano ogni quattro anni, partecipano alle varie competizioni nazionali e internazionali. Alla guida della squadra ci sarà il nuovo team manager, chef Giacomo Perna, ex presidente dell’Associazione: “Ho accettato questo bellissimo incarico - ha dichiarato - e sono certo che raggiungeremo insieme traguardi importanti”

Fra le diverse attività celebrative si è svolta la premiazione dello chef che maggiormente si è speso per l’Associazione e che ha portato lustro alla categoria a livello nazionale e internazionale. Il premio “Socio dell’anno” è andato allo chef Ignazio Interrante che “per impegno si è distinto per il proficuo lavoro svolto all’interno dell’Associazione”.“E’ stato un bel momento di festa - dice il Presidentedell’Associazione, chef Mario Puccio -. Abbiamo guardato al passato dell’Associazione per prendere coscienza di quanta strada è stata fatta fino ad ora, ma questo evento è servito anche ad orientarci verso un futuro, fatto di studio, ricerca e nuovi obiettivi per i nostri associati”.