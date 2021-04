Concorso Tricolore Vivo, coinvolta l'associazione crocerossine d’Italia onlus di Palermo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nell’ambito degli accordi di collaborazione con A.Ge Sicilia, si comunica la partecipazione dell’Associazione Crocerossine d’Italia Onlus, sezione di Palermo, alle attività in programma di realizzazione in occasione del Concorso Nazionale “Tricolore Vivo”, giunto quest’anno alla 15^edizione. La Referente per la Sicilia, Anna di Marzo, esprime sentimenti di gratitudine al Presidente Regionale, Sebastiano Maggio, per il coinvolgimento dell’Associazione, nella piena condivisione di ideali che fanno riferimento ai Valori della Costituzione Italiana, cui il pregevole concorso nazionale fonda i propri principi.