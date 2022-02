VIDEO | Sfida ai fornelli per riaprire Moltivolti, Giusto Catania prepara il tiramisù: "Vi spiego perché è un dolce di sinistra"

"Nessuno direbbe che savoiardi, cacao, caffè, uovo, mascarpone possano vivere insieme e invece il tiramisù è la prova che la diversità produce ricchezza, fa cose buone". Per questo il dolce sarebbe di sinistra. A sostenerlo è l'assessore Giusto Catania che l'ha scelto e lo ha preparato per aiutare Moltivolti a raccogliere fondi e riaprire. Il ristorante simbolo di Ballarò è andato a fuoco nella notte del 29 gennaio riportando gravi danni.

Per facilitare la ripartenza dell'attività gli esponenti di punta della coalizione di sinistra ieri sera si sono sfidati a fornelli alle Terrazze del Sole in via Vittorio Emanuele 291. Oltre al componente della Giunta Orlando hanno partecipato Giampiero Trizzino e Giorgio Ciaccio per il M5s, Mariangela Di Gangi con Valentina Chinnici in rappresentanza dei Movimenti civici, Antonello Cracolici e Cleo Li Calzi sotto le bandiere del Pd. Per Sinistra Comune in campo anche Fausto Melluso. A ciascuna coppia il compito di pensare e realizzare un piatto che dia immagine e sostanza alle idee e ai programmi da offrire ai commensali della politica.

La serata, dal titolo "Primarie is on the table" è stata presentata da Stefano Piazza. I partecipanti hanno pagato 20 euro e parte del ricavato sarà devoluto agli operatori del ristorante.