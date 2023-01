L'iniziativa dell'Aslti: volo su Palermo per i bambini guariti dal cancro

Entusiasmo, adrenalina, curiosità per quindici bambini guariti dal cancro, impegnati nel progetto "Ricomincio da me" di Aslti, finanziato dal ministero delle Politiche sociali. Accompagnati dalle loro famiglie, hanno passato una mattina speciale all’aero club Beppe Albanese, a Boccadifalco. Per mezz’ora hanno sorvolato il golfo di Mondello, Sferracavallo, Montepellegrino e Castello Utveggio, dopo essere partiti dalla pista nord a bordo di quattro Tampico TB9 e di un P 66, messi a disposizione dall’aero club che, da tempo, porta avanti progetti di solidarietà e di impegno sociale. "Per noi è motivo d’orgoglio ospitare questi bambini - ha sottolineato Fabio Giannilivigni, presidente dell’aero club, insieme alle famiglie hanno bisogno di ripartire dopo un momento doloroso, di vivere un’esperienza diversa e particolare. E’ stato bello assistere al loro entusiasmo".

I bambini che hanno sorvolato la città hanno tra i 6 e i 12 anni, sono stati in cura nell’unità operativa di Oncoematologia pediatrica dell’azienda ospedaliera Civico e, da settembre, hanno l’opportunità di partecipare alle esperienze sportive e sociali offerte dal progetto 'Ricomincio da me' che si articolerà in diversi appuntamenti fino a marzo 2024. "Questa è una fase importante del progetto - ha affermato Ilde Vulpetti, direttrice dell’area operativa dell’associazione siciliana contro le leucemie e i tumori infantili - perché indica la ripresa dei nostri ex pazienti, il loro reinserimento psicologico e sociale. In questi mesi abbiamo imparato che, ogni evento del progetto, si trasforma in una grande festa che accomuna le famiglie e i volontari della nostra associazione". Domenica 29 gennaio i ragazzi di "Ricomicio da me" inizieranno il corso di canottaggio al club canottieri Roggero di Lauria.