Sport e moda per la solidarietà

L' Asd B&M Ferraro New York City, presente in Sicilia con una promettente realtà il del calcio femminile, ha sposato in pieno i progetti della solidarietà dell'associazione di promozione sociale Piccoli Battiti a favore dei cuori più piccoli. La presidente dell'associazione Piccoli Battiti, Rosaria Sparacello ha dichiarato: "L"mportante supporto del mondo dello sport rappresenta oggi uno dei nostri obiettivi per la divulgazione culturale della cardio prevenzione e cardio protezione pediatrica".

La B&M Ferraro è inoltre intervenuta all'evento offrendo uno splendido abito richiamante i colori della bandiera americana, ideato dalla stilista Belinda Ferraro, l'abito per l'occasione è stato indossato dalla cantante Maria Antonietta Innusa la quale ha offerto al pubblico la sua splendida voce sulle note della canzone New York New York. Dallo sport alla moda alla solidarietà la B&M Ferraro dimostra sempre grande attenzione a favore dei più bisognosi .